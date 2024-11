أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد

ركزت شركة جوجل مع إطلاق سلسلة Pixel 8 نهاية العام الماضي في تعزيز إمكانيات هواتفها بنحو كبير بإضافة مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: الممحاة السحرية و Video Boost و Pixel Call Screen، وقد حصل هاتف Pixel 8a الجديد الذي كشفت عنه شركة جوجل أمس على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة استخدامه.

وفيما يلي سنذكر أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد:

1- مزية Circle to Search:

Circle to Search هي مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك البحث عن أي شيء يظهر على شاشة هاتفك. وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية وستتمكن من البحث عن كل ما يظهر على شاشة هاتفك عن طريق رسم دائرة أو الخربشة أو النقر فوق الموضوع الذي تريد البحث عنه.

تعمل هذه المزية مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو ولا يتطلب استخدامها الخروج من التطبيق الذي تعمل عليه؛ إذ ستظهر نتائج البحث في الجزء السفلي من الشاشة دون الخروج من التطبيق.

2- مزية الترجمة المباشرة:

ظهرت مزية الترجمة المباشرة (Live Translate) أول مرة في سلسلة Pixel 6 واستمرت جوجل بعد ذلك بإضافتها إلى جميع هواتف Pixel.

تعمل مزية الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي لتوفير ترجمة لحظيًا لمجموعة متنوعة من اللغات المختلفة، ويمكن لهذه المزية ترجمة النصوص والأصوات ويمكن الوصول إليها عبر Google Lens و Live Caption وبعض تطبيقات الدردشة.

3- مزية Super Res Zoom :

Super Res Zoom هي مزية تسمح للمستخدم بتكبير الصورة دون فقدان الكثير من التفاصيل، وهي متوفرة في هاتف Pixel 3 والطرز الأحدث ومتوفرة أيضًا في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد.

تستخدم هذه المزية خوارزميات التعلم الآلي (ML) لإدماج عدة صور من كاميرات متعددة، وتستخدم خوارزمية متقدمة للتخلص من أي اهتزاز في أثناء التقاط الصور.

4- مزية Pixel Call Assist:

يحتوي هاتف جوجل Pixel 8a على مزية تُسمى Pixel Call Assist توفر مجموعة من الأدوات التي تساعدك في أثناء إجراء المكالمات، مثل:

Clear Calling: لتوضيح صوت المتصل، والتقليل من الضوضاء المحيطة، لسماع المكالمات بوضوح إذا كنت في مكان صاخب.

Direct My Call: لعرض قائمة الخيارات على الشاشة عند الاتصال بشركة ويكون هناك رد آلي وتحتاج إلى استخدام قائمة الخيارات للإجابة.

Hold for Me: تتيح لمساعد جوجل تولي المسؤولية لإعلامك عندما ينتهي وقت الانتظار.

Wait Times: تمنحك تقديرًا لمدة الانتظار المتوقعة عندما تُجري مكالمة مع خدمة العملاء الخاصة بشركة معينة على سبيل المثال.

5- مزية Best Take:

تلتقط Best Take سلسلة من الصور المتتالية وتتيح لك اختيار الصورة التي يظهر فيها العنصر الرئيسي بنحو مثالي، على سبيل المثال: إذا أغلق شخص ما في الصورة عينيه في أثناء التقاط الصورة، فإن مزية Best Take تتيح لك استبدال هذا الجزء من الصورة بصورة أخرى للشخص نفسه وتكون أعينه مفتوحة.

6- الممحاة السحرية:

يحتوي هاتف جوجل Pixel 8a على مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تُسمى (الممحاة السحرية) Magic Eraser، وهي مزية تكتشف الأجزاء غير المرغوب فيها في صورك وتزيلها. وإذا لم يكن الجزء المقترح هو ما تريد إزالته، فإن الأداة تتيح لك أيضًا إزالة العناصر يدويًا برسم دائرة فوق العنصر الذي تريد إزالته.

7- المحرر السحري:

مزية أخرى لتحرير الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي في هاتف جوجل Pixel 8a هي مزية (المحرر السحري) Magic Editor التي تتيح لك نقل موضوع معين من منطقة إلى أخرى داخل الصورة، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، ثم تضبط هذه المزية الخلفية بطريقة احترافية.

8- مزية ممحاة الصوت السحرية:

ممحاة الصوت السحرية (Audio Magic Eraser) هي مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدامها لتعديل الصوت في أي مقطع فيديو موجود في هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro أو Pixel 8a الجديد.

تستخدم هواتف Pixel 8 تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل الأصوات في مقاطع الفيديو وفصلها إلى مقاطع متعددة، ويمكنك بعد ذلك إزالة أصوات محددة، وتحسين الصوت العام في مقطع الفيديو.