أهم ما أعلنته آبل خلال حدث Let Loose اليوم 

انتهى منذ ساعات قليلة أول حدث لشركة آبل في عام 2024، وهو حدث (Let Loose)، الذي يمكننا أن نطلق عليه اسم حدث آيباد، حيث كشفت خلاله آبل عن الإصدارات الجديدة من أجهزة آيباد، ومنها: إصدارٌ أكبر من جهاز (iPad Air)، وإصدار جديد من جهاز (iPad Pro) يعمل بشريحة M4، التي تقدم أداءً فائق السرعة وقدرات ذكاء اصطناعي هائلة، وذلك بهدف إعادة تنشيط تشكيلة أجهزة آيباد اللوحية التي لم تُحدثها منذ عام 2022.

كما كشفت آبل عن قلم (Apple Pencil Pro)، الذي يدعم العديد من المزايا الجديدة، ومنها: مستشعرات جديدة، كما يدعم مزية (Find My) التي تتيح لك تحديد موقع القلم عند فقدانه. بالإضافة إلى ذلك؛ قدمت آبل بعض المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات Logic Pro، و Final Cut Pro.

وكالعادة بدأ الحدث اليوم بكلمة افتتاحية لـ (تيم كوك) Tim Cook؛ المدير التنفيذي لشركة آبل، أوضح فيها أن الحدث كله يدور حول أجهزة آيباد، قائلًا: “اليوم هو أكبر يوم بالنسبة لجهاز آيباد منذ إطلاقه أول مرة في عام 2010”. ثم تحدث عن نظارة (Apple Vision Pro) وما حققته من نجاح حتى الآن.

سنستعرض في هذا التقرير كل ما أعلنته آبل خلال حدث Let Loose اليوم:

1- شريحة M4 الفائقة السرعة:



كشفت آبل النقاب اليوم عن شريحة M4، أحدث ابتكاراتها التي يعمل بها جهاز (iPad Pro) الجديد، والتي تُحدث نقلة نوعية في أدائه بفضل قدراتها المذهلة، وكذلك تصميمه المذهل الذي يمتاز بنحافته، إذ يُعدّ جهاز iPad Pro الجديد هو المنتج الأكثر نحافة لشركة آبل.

تتمتع شريحة M4 بتصميم فريد يعتمد على تكنولوجيا 3 نانومتر من الجيل الثاني، مما يجعلها أكثر كفاءة من أي شريحة قدمتها آبل حتى الآن. كما تمتاز بمحرك شاشة جديد كليًا يتيح مستوى مذهل من الدقة والألوان والسطوع لشاشة ريتنا ألترا XDR غير المسبوقة في جهاز iPad Pro.

وتضم شريحة M4 وحدة معالجة مركزية جديدة مع ما يصل إلى 10 نوى، ووحدة معالجة رسومات جديدة مع 10 نوى تعتمد على بنية الجيل الجديد من وحدة معالجة الرسومات المستخدمة في شريحة M3، التي تقدم مزايا مذهلة أول مرة في جهاز آيباد برو، تشمل: التخزين المؤقت الديناميكي، وتكنولوجيا تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة، وتكنولوجيا التظليل الشبكي المسرّعة بواسطة الأجهزة.

ولكن ذروة الإبهار في شريحة M4 أنها تأتي مع أسرع محرك عصبي من آبل على الإطلاق، قادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، وهو أسرع من أي محرك عصبي موجود في أي حاسوب مكتبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي حتى اليوم، حسبما قالت آبل.

لذلك تَعد آبل مستخدميها أن جهاز iPad Pro الجديد سيتيح لهم إنجاز مهام الذكاء الاصطناعي المذهلة بكل سرعة في الجهاز وليس عبر السحابة، مما يساعد في حماية الخصوصية.

2- جهاز iPad Air 2024، قوة أداء هائلة في تصميم مذهل:

كشفت آبل اليوم أيضًا عن الجيل الجديد من جهاز (iPad Air)، الذي يتمتع بمزايا استثنائية وإمكانيات لا حصر لها بفضل شريحة M2 التي يعمل بها.

يتوفر جهاز iPad Air الآن بمقاسين مختلفين، وهما:

الإصدار الأول يتوفر بشاشة يبلغ مقاسها 11 بوصة، ويمتاز بتصميم أنيق يناسب جميع احتياجاتك.

الإصدار الثاني يتوفر بشاشة يبلغ مقاسها 13 بوصة، تتيح لك إمكانات أفضل للعمل والدراسة واللعب.

يُقدم كلا الإصدارين أداءً مذهلًا بفضل شريحة M2 الجديدة، التي تُعزز سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، وتُقدم إمكانات فائقة للذكاء الاصطناعي.

وكما هو متوقع، غيرت آبل تصميم جهاز (iPad Air) الجديد من حيث موضع الكاميرا الأمامية، التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، لتكون مدمجة في الحافة الأفقية للجهاز، وتمتاز الكاميرا بنمط (في الوسط)، الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي لجعل الجميع في مجال الرؤية خلال مكالمات الفيديو.

ويُعدّ هذا الموقع الجديد للكاميرا مثاليًا، ليتوافق مع التوجه الأكثر شيوعًا عند مستخدمي أجهزة iPad، سواء أرادوا التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر فيس تايم، أم الانضمام إلى مكالمة فيديو أثناء استخدام iPad Air مع لوحة المفاتيح.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، تتيح لك التقاط صور عالية الوضوح ومقاطع فيديو بدقة تبلغ 4K غنية بالتفاصيل، مع دعم التصوير بالحركة البطيئة بمعدل قدره 240 إطارًا في الثانية.

كما يدعم جهاز (iPad Air) قلم (Apple Pencil Pro) الجديد، وكذلك الإصدار القديم من القلم، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، ويُباع كلا الملحقين على نحو منفصل.

ويتوفر iPad Air الجديد بألوان جذابة تشمل الأزرق والبنفسجي الفاتح (الليلكي) الجديدين، بالإضافة إلى الذهبي والرمادي الفلكي.

ويبدأ سعر جهاز (iPad Air) ذي الشاشة التي يبلغ مقاسها 11 بوصة من 2,499 درهمًا إماراتيًا، في حين يبدأ سعر الجهاز ذي الشاشة التي يبلغ مقاسها 13 بوصة من 3100 درهمًا إماراتيًا. ويمكنك حجز iPad Air الجديد اليوم، وسيتوفر في المتاجر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024.

3- جهاز iPad Pro الجديد، تصميم مذهل وإمكانيات خارقة:

كشفت آبل أيضًا خلال حدث (Let Loose) اليوم عن الجيل الجديد من جهاز iPad Pro، الذي يتميز بتصميمه النحيف المذهل، إذ يُعدّ هو المنتج الأنحف من آبل على الإطلاق حتى الآن، حيث يبلغ سمك الإصدار ذي الشاشة البالغ مقاسها 11 بوصة 5.3 مم فقط، في حين يأتي الإصدار ذو الشاشة البالغ مقاسها 13 بوصة أكثر نحافة إذ يبلغ 5.1 مم، ويتمتع كلاهما بقوة التصميم نفسها المعتادة سابقًا.

ويتوفر جهاز iPad Pro الجديد بلونين هما: الفضي والأسود الفلكي، وكلاهما مزودان بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%.ويتمتع كلا الإصدارين بشاشة ريتنا ألترا XDR الجديدة، التي تقول عنها آبل إنها الشاشة الأكثر تطورًا في العالم، وذلك بفضل تقنية OLED الثنائية الطبقة، التي توفر تجربة بصرية لا مثيل لها.

ويُعدّ سر قوة جهاز (iPad Pro) الجديد في شريحة M4، التي تقدم محرك شاشة جديدًا كليًا لإبراز دقة وسطوع وألوان شاشة ريتنا ألترا XDR، ووحدة معالجة مركزية جديدة قوية، ومحركًا عصبيًا مُحسّنًا بنحو كبير لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، كما ذكرنا في النقطة الأولى في هذا المقال.

كما عززت آبل قدرات (iPad Pro) المتعددة الاستخدامات بالملحقات الجديدة كليًا، التي تشمل: قلم Apple Pencil Pro الجديد الذي يوفر تفاعلات جديدة قوية تُثري تجربة استخدامه، ولوحة مفاتيح Magic الجديدة التي تمتاز بأنها أرق وأخف وزنًا ومزودة بالعديد من المزايا الجديدة، ويُباع كلا الملحقين على نحو منفصل.

وقال جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لقسم هندسة الأجهزة في آبل: “يمتاز جهاز iPad Pro بقدرات هائلة تُمكن مجموعة واسعة من المحترفين، وهو مثالي لأي شخص يريد تجربة استخدام فائقة لجهاز iPad، فهو يجمع بين أفضل شاشة في العالم، والأداء الاستثنائي لأحدث شرائح سلسلة M، والعديد من الملحقات المتطورة، كل ذلك في تصميم سهل الحمل”.

يتوفر جهاز iPad Pro الجديد وقلم Apple Pencil Pro ولوحة مفاتيح Magic للطلب بدءًا من اليوم، وستتوفر كلها في المتاجر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024.

4- قلم Apple Pencil Pro الجديد، قدرات إبداعية استثنائية:

كشفت آبل اليوم أيضًا عن القلم الإلكتروني الجديد (Apple Pencil Pro) المخصص لأجهزة آيباد، والذي يتمتع بمزايا مذهلة ترتقي بتجربة استخدامه إلى مستوى جديد، ومنها:

1- مستشعرات جديدة:

أضافت آبل مستشعرًا جديدًا في نهاية القلم يستشعر حركة أصابعك عند الضغط عليه، فيعرض لوحة أدوات للتبديل السريع بين الأدوات وسُمك الخط والألوان، كل ذلك من دون مقاطعة العملية الإبداعية.

كما أضافت آبل مستشعر جيروسكوب جديدًا، يتيح لك الكتابة والرسم بنحو أفضل عند استخدام أدوات الكتابة أو الفرش لقدرته على تحديد الحركة الدورانية للقلم.

2- مزية (Find My) للعثور على القلم بسهولة عند فقده:

يدعم قلم آبل الجديد Apple Pencil Pro مزية (Find My) للعثور على الأجهزة المفقودة، مما يتيح لك تحديد موقع القلم عند فقدانه بسهولة، وهي ميزة لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة من قلم آبل الإلكتروني. ويمكن إقران قلم Apple Pencil Pro الجديد وشحنه وتخزينه على جانب iPad Pro من خلال واجهة مغناطيسية جديدة.

ويتوفر قلم Apple Pencil Pro الجديد بسعر قدره 529 درهمًا إماراتيًا، ولفئة التعليم، يتوفر بسعر قدره 499 درهمًا إماراتيًا.

5- لوحة مفاتيح Magic الجديدة، كأنك تستخدم جهاز MacBook:

لم تقتصر إبداعات آبل خلال حدث (Let Loose) اليوم على قلم (Apple Pencil Pro)، بل شملت أيضًا لوحة مفاتيح Magic التي حصلت على ترقيات مميزة:

تصميم مُعاد تدويره مع مسند راحة يد من الألمنيوم لراحة يديك أثناء الكتابة.

تضم لوحة تتبع أكبر حجمًا وأكثر تفاعلًا مع الاستجابة اللمسية.

تضم صف وظائف للوصول السريع إلى مزايا مثل: سطوع الشاشة وعناصر التحكم في مستوى الصوت.

تتوفر بلونين يتكاملان بنحو مثالي مع جهاز iPad Pro الجديد، وهما: اللون الأسود مع مسند راحة اليد المصنوع من الألمنيوم باللون الأسود الفلكي، واللون الأبيض مع مسند راحة اليد المصنوع من الألمنيوم باللون الفضي.

لذا فإن التجربة بأكملها تبدو مشابهة تمامًا لاستخدام MacBook. وتتصل لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة مغناطيسيًا، حيث يقوم الموصل الذكي بتوصيل الطاقة والبيانات فورًا من دون الحاجة إلى اتصال البلوتوث، كما يتضمن المفصل المصنوع من الألمنيوم موصل USB-C للشحن.

6- تحديثات قوية في حزمة تطبيقات آبل الإبداعية:

أعلنت آبل اليوم إطلاق تطبيق جديد باسم (Final Cut Camera) الذي صُمم خصوصًا لدعم إنتاج البث المباشر المتعدد الكاميرات، ويتزامن التطبيق مع تطبيق (Final Cut Pro) المُحدّث، ويسمح للمستخدمين بربط أربعة أجهزة آيفون وآيباد لاسلكيًا والتحكم فيها لالتقاط زوايا إضافية أثناء التصوير المباشر المتعدد الكاميرات أو عند تسجيل فيديو احترافي.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت آبل عن مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق محطة العمل الصوتية الرقمية (Logic Pro).