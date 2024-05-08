آبل توقف بيع آيباد 9 وتخفض أسعار آيباد 10

أجرت شركة آبل بعض التغييرات في أجهزة آيباد من الفئة الاقتصادية، إذ خفضت الشركة أسعار جهاز آيباد 10، وأعلنت إيقاف بيع جهاز آيباد 9 من جانبها.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة بعد إعلان الشركة أجهزة آيباد الجديدة، وهي أجهزة آيباد آير بمعالج M2، وأجهزة آيباد برو بمعالج M4.

ولن تبيع آبل جهاز آيباد 9 من الآن فصاعدًا، ولن يكون متوفرًا للشراء من موقعها الإلكتروني أو من متاجرها الرسمية، وقد كان ذلك الجهاز هو آخر جهاز آيباد يحتوي على زر Home التقليدي.

ومع ذلك، فإن بعض العملاء قد يكونون قادرين على شراء الجهاز من المتاجر الأخرى، ويبدأ سعره العادل الآن من 250 دولارًا أمريكيًا.

وفي سياق متصل، خفضت آبل سعر جهاز آيباد 10 الذي أطلقته الشركة نهاية عام 2022 بسعر قدره 450 دولارًا أمريكيًا، وقد بلغ التخفيض 100 دولار أمريكي، ويعني ذلك أن الشركة ستوفر الجهاز بسعر قدره 350 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغ قدرها 64 جيجابايت، في حين ستتيح الإصدار الآخر بالسعة البالغ قدرها 256 جيجابايت مقابل 500 دولار أمريكي.

وتُعد تلك الإصدارات أرخص أجهزة آيباد تتيحها آبل في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تغير المتاجر الأخرى أسعار تلك المنتجات لتتماشى مع التغييرات الجديدة التي أعلنتها الشركة.

وتوفر آبل أيضًا أجهزة آيباد ميني بشاشة قياسها 8.3 إنشات بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي، علمًا بأن أسعار أجهزة آيباد آير وآيباد برو الجديدة تبدأ من 600 و 1000 دولار أمريكي على الترتيب.