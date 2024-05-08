آبل تحدث تطبيق Final Cut Pro وتعلن تطبيقًا جديدًا

أعلنت آبل اليوم إصدارًا جديدًا من تطبيق Final Cut Pro المصمم للعمل على أجهزة آيباد، إذ يقدم مزايا جديدة بعضها مخصص لأجهزة آيباد برو بمعالج M4.

وتتيح الشركة ميزة الكاميرات المتعددة الحية Live Multicam الجديدة في التطبيق المُحدث لالتقاط ما يصل إلى أربع زوايا مختلفة لمشهد واحد باستخدام أجهزة آيفون وآيباد المتصلة. ولتفعيل تلك الميزة، أطلقت آبل تطبيق Final Cut Camera الجديد لأجهزة آيفون وآيباد، لكي يلتقط الفيديو من كل جهاز لتطبيق Final Cut Pro.

ويمكن للمستخدمين الحصول على عرض المُخرج لكل كاميرا في الوقت الفعلي، ويمكن ضبط الإعدادات من تطبيق Final Cut Pro في أجهزة آيباد.

وتتيح آبل خيارات لتعديل التعريض والتركيز وتوازن اللون الأبيض وسرعة الغالق ومستوى التكبير لتسجيل اللقطات وفقًا لمتطلبات المستخدمين، ويعدها تُرسل مقاطع المعاينة إلى تطبيق Final Cut Pro ثم تُستبدل بملفات كاملة الدقة حتى يتمكن المستخدمون من الانتقال بسرعة من وضع الإنتاج إلى وضع التحرير.

ويتوفر تطبيق Final Cut Camera كتطبيق مستقل، ويمكن استخدامه لالتقاط الفيديو باستخدام عناصر تحكم يدوية دقيقة.

ويدعم تطبيق Final Cut Pro المُحدث في أجهزة آيباد المشاريع الخارجية، إذ يمكن للمستخدمين إنشاء مشاريع وفتحها في الأجهزة الخارجية مثل حواسيب ماك، واستيراد الوسائط دون أن تشغل مساحة تخزين في أجهزة آيباد نفسها.

وأضافت آبل خيارات تخصيص أخرى إلى Final Cut Pro، ومنها 12 إعدادًا للألوان، و 8 عناوين نصية أساسية، و 20 مسارًا صوتيًا، وخلفيات ديناميكية جديدة، مع تحسينات واضحة في الأداء في أجهزة آيباد برو التي تعمل بمعالج M4.

وحدثت آبل أيضًا التطبيق في أجهزة ماك، إذ أضافت ميزة “تحسين الضوء واللون”، وهي ميزة معتمدة على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين الألوان وتوازنها والتباين والسطوع في خطوة واحدة.

وسيكون تطبيق Final Cut Pro المُحدث الموجه لأجهزة آيباد متاحًا قريبًا كتحديث مجاني للمستخدمين الحاليين، مع إمكانية أن يشتريه المستخدمون الجدد مقابل 5 دولارات أمريكية شهريًا أو 49 دولارًا أمريكيًا سنويًا، كما سيُطرح تطبيق Final Cut Camera في وقتٍ لاحق، وسيحدث مستخدمو أجهزة ماك التطبيق في أجهزتهم على نحو مجاني.