Yubico تعزز أمان المصادقة من خلال أجهزتها المحدثة

تستعد يوبيكو Yubico لإطلاق إصدارات محدثة من أجهزة المصادقة من سلسلة YubiKey 5 و Security Key و Security Key Enterprise Edition الهادفة إلى مساعدة المؤسسات في الابتعاد عن وسائل الحماية المستندة إلى كلمات المرور.

وأعلنت الشركة أن مفاتيح الأمان الجديدة مع البرنامج الثابت المحدث رقم 5.7 ستكون متاحة في أواخر شهر مايو، مما يوفر مزايا أمان محسنة، مثل تحسين تعقيد رقم التعريف الشخصي، وشهادة المؤسسة، والتخزين الموسع لبيانات مفتاح المرور لاستيعاب ما يصل إلى 100 مفتاح مرور.

وتتضمن تحديثات البرنامج الثابت رقم 5.7 من Yubico زيادة مساحة تخزين مفتاح المرور والأمان الموسع، وصممت الشركة هذه التحديثات لزيادة تمكين المؤسسات من اعتماد إستراتيجيات المصادقة الحديثة المعتمدة على كلمة المرور أولًا، مما يعني ضمان مقاومة عملائها وموظفيها للتصيد الاحتيالي.

ويركز البرنامج الثابت الجديد على متطلبات المؤسسة، ويوضح التزام الشركة بتوفير حلول مصادقة بسيطة وقابلة للتطوير وآمنة.

ولا يمكن تحديث أجهزة YubiKey الحالية بالبرنامج الثابت الجديد رقم 5.7 لأسباب أمنية، لذلك يحتاج المستخدمون إلى شراء مفاتيح جديدة من أجل الاستفادة من وسائل الحماية المحدثة.

وقال جيف والاس، نائب الرئيس الأول للمنتج في Yubico: “لا تزال المؤسسات تواجه زيادة تنوع وتعقيد التهديدات السيبرانية بمعدلات تاريخية التي غالبًا ما تغذيها بيانات تسجيل دخول الموظفين المخترقة”.

وأضاف: “نواصل تقديم الحلول الفضلى في فئتها التي تحمي المؤسسات وتسرع انتقالها إلى مرحلة عدم استخدام كلمة المرور من خلال التحديثات التي تركز على المؤسسة من YubiKey”.

وتسمح المزايا المحدثة للمؤسسات بتبسيط العمليات، مثل تتبع الأصول واسترداد الحساب مع تعزيز المرونة أيضًا.

ويوفر مفتاح المرور الموسع والتخزين دون كلمة مرور مساحة تخزين واسعة لتلبية احتياجات المصادقة مع الحفاظ على معايير الأمان القوية.

وإلى جانب هذه التحديثات، أعلنت Yubico أيضًا توفر Yubico Authenticator 7 الداعم لمزايا البرنامج الثابت المحدث رقم 5.7.

ومن خلال مزايا، مثل الترجمة باللغتين الفرنسية واليابانية والتوافر عبر جميع المنصات الرئيسية، فإن Yubico Authenticator 7 يوفر أمانًا قويًا من خلال السماح للمستخدمين بتخزين البيانات عبر YubiKey بدلًا من الهاتف المحمول، مما يقلل المخاطر التي يمثلها المهاجمون الذين يستهدفون تطبيقات المصادقة المستندة إلى البرامج.