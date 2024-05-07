هواوي تطلق ساعتها المنخفضة السعر Watch Fit 3

أطلقت هواوي ساعتها الذكية الجديدة ‏Huawei Watch Fit 3 التي تنافس ساعة آبل Watch SE في فئة الساعات الذكية المنخفضة الثمن.

وتتميز ساعة هواوي بتصميم مربع الشكل مع زر جانبي يشبه إلى حد كبير تصميم ساعة آبل، لكن ساعة هواوي تتفوق على ساعة آبل SE في العديد من الجوانب منها كونها أقل سعرًا، كما أنها تُقدم العديد من مزايا الصحة واللياقة البدنية أبرزها قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، وهي ميزة لا تقدمها الساعات الذكية في الفئة السعرية المنخفضة كما تفتقر إليها ساعة آبل SE.

وتضم ساعة هواوي Watch Fit 3 شاشة نوعها AMOLED وتتميز بكثافة بكسلات قدرها 374 بكسلًا لكل إنش ومعدل سطوع مرتفع يصل إلى 1500 شمعة، في حين يبلغ أقصى سطوع لساعة آبل المنافسة 1000 شمعة فقط. كما تؤكد هواوي أن تلك الشاشة مع واجهة المستخدم المطورة تُقدم تجربة استخدام سلسة ومريحة.

وعلاوةً على ذلك، تضم ساعة هواوي Watch Fit 3 بطارية قوية يمكنها الصمود حتى 10 أيام بحد أقصى، كما أنها تدعم الشحن السريع الذي يوفر يومًا كاملًا من الاستخدام عند شحن الساعة لمدة قدرها عشر دقائق فقط، ويمكن شحن البطارية كاملةً خلال ساعة واحدة.

ومع أن ساعة هواوي الجديدة تقدم العديد من المزايا، لكنها لا تُعد مناسبة لنظام آبل والاقتران بأجهزتها المختلفة، ولم تذكر هواوي إذا كان هناك تطبيق يدعم تشغيل الساعة الذكية مع هواتف آيفون.

وتطرح هواوي ساعتها الذكية الجديدة بسعر قدره 160 يورو، وهو متوفرة بالعديد من الألوان، منها الأبيض والأسود والأخضر والوردي والرمادي.