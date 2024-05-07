هواوي تطرح الحاسوب المحمول MateBook X Pro 2024 عالميًا

أعلنت شركة هواوي إطلاق حاسوبها المحمول العالي الأداء MateBook X Pro 2024 في عدد من الأسواق العالمية، وهو يُعد من أفضل الحواسيب المحمولة التي تتيحها الشركة.

ويتميز الحاسوب الجديد بتصميم أنيق ووزن خفيف، إذ يبلغ وزنه 980 جرامًا فقط، لدرجة أن هواوي نفسها تبالغ في الترويج للجهاز على أنه “أخف من الضوء”، وهو فعليًا أخف وزنًا حتى عند مقارنته بأجهزة ماك بوك آير من آبل.

ويضم الجهاز شاشة OLED بدقة قدرها 3120 × 2080 بكسًلا، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، وهي داعمة للمس.

ويعمل جهاز هواوي MateBook X Pro الجديد بمعالج إنتل كور ألترا 9 العالي الأداء من فئة 185H، كما توفر الشركة إصدارًا آخر من الجهاز بمعالج إنتل كور ألترا 7 من فئة 155H، وهو معالج عالي الأداء أيضًا، مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 أو 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، وبطارية سعتها 70 واطًا/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا، ويدعم الاتصال بشبكات واي فاي 6E وبلوتوث 5.3.

ويحتوي الجهاز على منفذ USB-C للشحن، ومنفذي Thunderbolt 4، كما يحتوي على كاميرا بدقة قدرها 1080 بكسل، مع 4 ميكروفونات لإجراء المكالمات، و 6 سماعات خارجية تضمن إخراج صوت قوي، ولا يحتوي الجهاز على منافذ USB-A لأمور متعلقة بالتصميم، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11.

ويتوفر جهاز Huawei MateBook X Pro 2024 بعدة ألوان، وهي الأسود والأبيض والأزرق، وتطرحه الشركة بسعر يبدأ من 2000 يورو.