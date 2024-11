نينتندو تعد بالكشف عن Switch 2 قبل شهر أبريل 2025

زفَّت نينتندو إلى لاعبي سويتش بشرى طال انتظارها إلى جانب إعلان نتائجها المالية لنهاية العام، مؤكدة نيتها الكشف عن خليفة منصة الألعاب قبل شهر أبريل 2025.

وقال رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا إن الشركة اليابانية تعلن الجيل القادم من منصة الألعاب سويتش خلال هذه السنة المالية، مما يمنحها موعدًا نهائيًا هو 31 مارس 2025.

ويتماشى هذا التاريخ مع الشائعات الحالية عن إطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب سويتش في الربع الأول من عام 2025.

وقال فوروكاوا فيما يتعلق بإعلان منصة سويتش 2: “نعلن خليفة سويتش خلال هذه السنة المالية. لقد مر أكثر من تسع سنوات منذ أن أعلنا سويتش في شهر مارس 2015. وسنعقد Nintendo Direct في شهر يونيو المقبل فيما يتعلق بتشكيلة برامج سويتش للنصف الأخير من عام 2024، ويرجى العلم أنه لن يكون هناك أي ذكر لخليفة سويتش خلال هذا العرض التقديمي”.

وفي الوقت نفسه، تشير توقعات نينتندو إلى توقع تباطؤ مبيعات سويتش، إذ تتوقع بيع 13.5 مليون وحدة سويتش هذا العام مقارنة بمقدار 15.7 مليون وحدة سويتش باعتها في العام المالي السابق.

ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض صافي الربح خلال العام المقبل بمقدار 39 في المئة، إلى جانب انخفاض متوقع في الإيرادات بمقدار 19 في المئة.

وانخفضت مبيعات سويتش منذ ذروتها في عام 2021، في حين تمتع النموذج المزود بشاشة من نوع OLED بزيادة طفيفة بمقدار 1.1 في المئة في المبيعات السنوية.

ولا يزال عدد مستخدمي المنصة جيدًا، إذ تدعي نينتندو أن عدد اللاعبين السنوي البالغ قدره 123 مليونًا المسجل بين شهر أبريل 2023 وشهر مارس 2024 هو الأعلى منذ إطلاق منصة سويتش.

ولم تتخلَّ نينتندو عن الجيل الحالي من منصة سويتش، إذ قالت الشركة في توقعاتها إنها لن تحاول وضع نظام واحد فقط في كل منزل، بل عدة أنظمة في كل منزل، أو حتى نظام واحد لكل شخص.

واستطاعت الشركة اليابانية العملاقة إطالة عمر سويتش بفضل إصدارها في العام الماضي فيلم Super Mario Bros. Movie ولعبة The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، مما عزز الاهتمام بالمنصة والألعاب ذات الصلة.

وتهدف نينتندو من خلال المنصة الجديدة إلى الاستفادة من الاهتمام بشخصياتها الشهيرة وإحياء المبيعات في أعمالها المتعلقة بالأجهزة.