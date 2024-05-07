ميدياتيك تعلن معالجها الجديد +Dimensity 9300

أعلنت ميدياتيك معالجها الجديد +Dimensity 9300 بصفته نسخة مطورة من Dimensity 9300.

ويحتفظ المعالج بتقنية التصنيع البالغ قدرها 4 نانومتر من الجيل الثالث من TSMC، مع أن نواة ARM Cortex-X4 تعمل الآن بتردد يصل إلى 3.4 جيجاهرتز، في حين تعمل نواة ARM Cortex-A720 بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز.

ويتميز +Dimensity 9300 بمعالجة الذكاء الاصطناعي المحسنة مقارنة بالجيل السابق، وذلك بفضل تعزيز الأداء بمقدار يصل إلى 10 في المئة في تقنية NeuroPilot Speculative Decode Acceleration الجديدة من ميدياتيك في أحدث محرك ذكاء اصطناعي توليدي للشركة.

وتشمل عمليات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي علي بابا وجوجل وميتا.

ويدعم محرك الذكاء الاصطناعي APU 790 النماذج اللغوية الكبيرة المكونة من معلمات قدرها 1 مليار و 7 مليارات و 13 مليار، مع إمكانية التوسع حتى 33 مليارًا، ويمكنه أيضًا تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة بسرعة وكفاءة.

وقالت ميدياتيك إنه من خلال تقنية NeuroPilot Speculative Decode Acceleration، يمكن لمعالج +Dimensity 9300 تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة مع 7 مليارات معلمة بمعدل قدره 22 رمزًا مميزًا في الثانية، أي أكثر من ضعفي معدل حلول السوق الشاملة التنافسية.

وتأتي وحدة معالجة الرسومات Arm Immortalis-G720 مزودة بمقدار 12 نواة، وتتضمن محرك تتبع أشعة عتادي من الجيل الثاني للحصول على تجارب تتبع أشعة سريعة بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب تأثيرات الإضاءة العالمية في مستوى المنصة.

وتحتوي الشريحة أحدث تقنيات HyperEngine من ميدياتيك، مثل تقنية Adaptive Gaming Technology لتعزيز كفاءة الطاقة عند تمكينها في الألعاب الشهيرة، مما يساعد في إطالة عمر البطارية والحفاظ على برودة الأجهزة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام الجديد لمراقبة الشبكة NOS من HyperEngine تحسين مزامنة الشبكة المزدوجة للشبكة الخلوية واللاسلكية والاستفادة من تقنية التنبؤ الدقيقة للشبكة.

وتقول ميدياتيك إن النظام الجديد لمراقبة الشبكة يوفر الطاقة بمقدار 10 في المئة، كما يوفر البيانات الخلوية بمقدار 25 في المئة.

ويحتفظ معالج ميدياتيك الجديدة بمعالج إشارة الصورة Imagiq 990 الذي يقدم معالجة RAW بمقدار 18 بت ويحتوي محرك فيديو للتحليل الدلالي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لدعم مزايا تصوير الفيديو المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تجزئة 16 مشهدًا مع التقاط الفيديو في الوقت الفعلي لتقليل الضوضاء وزيادة السطوع وتحسين الألوان.

ويتميز MiraVision 990 من ميدياتيك بتقنيات محرك العمق المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين محتوى الهاتف الذكي. ويشتمل +Dimensity 9300 مودم 5G R16 مصممًا بتقنية الذكاء الاصطناعي.