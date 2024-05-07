تُعدّ Meta Quest 3 من أكثر نظارات الواقع الافتراضي شعبية، وأما Meta Quest Pro فهي النظارة الأكثر تميزًا بين نظارات ميتا. تختلف كلتا النظارتين في التصميم والمواصفات، وكل واحدة منهما مناسبة لفئة معينة من الأشخاص؛ إذ تُعدّ نظارة ميتا Quest 3 مناسبة لهواة اللعب بألعاب الواقع الافتراضي، وأما نظارة ميتا Quest Pro فهي مناسبة للعمل والإنتاجية.

ولتتعرف مواصفات كلتا النظارتين، وأبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين نظارتي ميتا Quest 3 و Quest Pro:

التصميم ووحدات التحكم:

تأتي نظارتا ميتا Quest 3 و Quest Pro بتصاميم مختلفة بنحو كبير؛ إذ تأتي نظارة Meta Quest 3 بتصميم يشبه تصميم Quest 2 مع وجود فروق في شكل الجهة الأمامية، وأما Meta Quest Pro فتأتي بتصميم مختلف، ولون مختلف أيضًا، وتوجد البطارية في الجزء الخلفي من النظارة للمساعدة في توزيع الوزن على الرأس، ولكن هذه النظارة أثقل بكثر من نظارة Quest 3؛ إذ تزن 772 جرامًا وهي أثقل بمقدار يبلغ 257 جرامًا من نظارة Quest 3 التي يبلغ وزنها 515 جرامًا.

وفيما يتعلق بوحدات التحكم، تمتاز وحدات التحكم الخاصة بنظارة Meta Quest Pro بتصميمها الصغير والمريح وهي أكثر تطورًا من وحدات التحكم الخاصة بنظارة Quest 3؛ إذ تحتوي وحدات التحكم الخاصة بطراز Pro على كاميرات لتتبع تحركاتك بنحو مستقل عن النظارة، ويسمح هذا بتحسين الأداء بنحو عام، كما أنها قابلة للشحن، على عكس وحدات التحكم الخاصة بطراز Quest 3 التي تتطلب بطاريات AA.

المعالج والأداء:

تعمل نظارة Meta Quest 3 بمعالج (Snapdragon XR2 Gen 2) الذي يمتاز بالسرعة العالية في معالجة الرسومات مقارنةً بالأجيال السابقة من معالجات Snapdragon المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي، ويمتاز هذا المعالج بقوة المعالجة والدقة العالية، والدعم القوي للتطبيقات الثقيلة.

أما Quest Pro فتعمل بمعالج Snapdragon XR2 Gen 1 وهو أقدم قليلًا من المعالج الذي تعمل به نظارة Meta Quest 3، لكنه يمتاز بقوة المعالجة.

تمتاز كلتا النظارتين بقدرات تتبّع مُحسنة، مع دعم عدد كبير من الألعاب والتطبيقات، وتحتوي Quest Pro على العديد من مزايا وتطبيقات الإنتاجية، وأما Meta Quest 3 فتدعم العديد من الألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي، وتُعدّ من أبرز النظارات لهواة اللعب بألعاب الواقع الافتراضي. وهذا لا يعني أن نظارة Quest Pro لا تحتوي على أي ألعاب، بل يمكنها تشغيل جميع الألعاب التي تدعمها نظارة Meta Quest 3، ولكنها مناسبة أكثر للعمل، وهي مثالية لاجتماعات العمل الافتراضية بفضل قدرتها على تتبع حركة العين وتعابير الوجه بدقة عالية.

عمر البطارية:

عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فإن Meta Quest 3 تتفوق على Quest Pro، ويعود السبب في ذلك إلى القدرات المتقدمة لتتبع تعابير الوجه وحركة العيون التي تمتاز بها Meta Quest Pro والتي تستهلك الكثير من طاقة البطارية؛ إذ يمكن لبطارية هذه النظارة الاستمرار بالعمل لمدة تتراوح بين 90 و 120 دقيقة مع تنشيط جميع المزايا، ويمكن إطالة عمر البطارية ليطابق عمر بطارية Quest 3 الذي يبلغ 3 ساعات بتعطيل بعض المزايا.

السعر:

تُباع نظارة Meta Quest 3 بسعر يبدأ من 500 دولار، وأما نظارة Meta Quest Pro فتُباع بسعر يبدأ من 1000 دولار.

إليك المواصفات الأساسية لنظارتي ميتا Quest 3 و Quest Pro:

المواصفات Meta Quest 3 Meta Quest Pro المعالج معالج كوالكوم Snapdragon XR2 Gen 2 معالج كوالكوم Snapdragon XR2 Gen 1 معدل التحديث 90 – 120 هرتزًا. 72 – 90 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. 12 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 512 جيجابايت. 256 جيجابايت. عمر البطارية 2-3 ساعات. 2-3 ساعات. السعر يبدأ من 500 دولار . يبدأ من 1000 دولار.