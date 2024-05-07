مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design الجديد

طرحت شركة هونر قبل عدّة أيام نسخة Porsche Design من هاتفها الرائد Magic 6 في الأسواق العالمية بعد أن كشفت الشركة عن هذا الهاتف المستوحى من سيارة بورشه تايكان في منتصف شهر مارس.

يُعدّ هذا الهاتف من أبرز هواتف أندرويد الرائدة، ويتنافس مع أقوى هاتف أندرويد متوفر في الأسواق حاليًا وهو هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، ويأتي هاتف هونر الجديد بتصميم عصري وجذاب، ويتضمن العديد من المزايا القوية، ويُباع بسعر باهظ.

يضم Magic 6 RSR Porsche Design شاشة OLED تمتاز بسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع، ويحتوي على مستشعر LiDAR للتركيز التلقائي، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها واحد تيرابايت.

ولتوضيح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Magic 6 RSR Porsche Design الجديد من هونر:

التصميم:

يأتي هاتف Magic 6 RSR Porsche Design بتصميم أنيق وعصري ويمتاز بالفخامة، وهو كبير الحجم وثقيل الوزن، لكنه مريح عند الإمساك به باليد واستخدامه بفضل الحافات المنحنية، ويتوفر بألوان جميلة مستوحاة من ألوان سيارات بورشه الرياضية.

يزن هذا الهاتف 237 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Nano Crystal) والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته وتضم إطارًا سداسيًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم.

يتوفر هذا الهاتف بلونين، هما: الرمادي (Agate Gray) المستوحى من لون سيارة Porsche 911، والبنفسجي (Frozen Berry) المستوحى من لون سيارة Porsche Taycan.

الشاشة:

يضم هاتف هونر Magic 6 RSR شاشة من نوع (LTPO OLED) وهو أول هاتف ذكي يضم شاشة OLED ثنائية الطبقات، وتأتي الشاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1280 × 2800 بكسل، وبسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بأنها مشرقة جدًا ويمكن رؤية جميع العناصر الظاهرة فيها بوضوح عند استخدام الهاتف في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

تأتي الشاشة منحنية ومغطاة بطبقة زجاجية من نوع Nano Crystal الذي يمتاز بالمتانة العالية، وبفضل هذا الزجاج يمكن للشاشة تحمل التعرّض للصدمات القوية.

تدعم الشاشة مليار لون حقيقي مع دعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3، كما تدعم مزايا لحماية العين مثل: تعتيم PWM، ووضع حماية العين.

الكاميرا:

يضم هاتف Honor Magic 6 RSR Porsche Design نظام كاميرا متطورًا يتطابق في المواصفات مع نظام الكاميرا الخاص بهاتف Magic 6 Pro، ولكن هناك بعض الفروق الطفيفة، وأبرزها: مستشعر LiDAR المتوفر في طراز RSR الذي يُسرّع وقت التركيز التلقائي.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

الأساسية: عدسة واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تتغير بين f/1.4 و f/2.0، وتضم مستشعر LiDAR للتركيز التلقائي.

الثانية: عدسة مقربة من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ ×2.5.

الثالثة: عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0. الأمامية: عدسة واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. وفيما يتعلق بجودة الصور، تُنتج الكاميرا الرئيسية في ظروف الإضاءة المختلفة صورًا عالية الجودة وتظهر فيها جميع التفاصيل واضحة، وتظهر الألوان بدرجاتها الطبيعية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 8، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يمتاز هذا الهاتف بسرعة الأداء، ويمكنه التعامل بسلاسة فائقة مع جميع المهام السهلة والمتوسطة والكثيفة، ولن تواجه أي مشكلات في أثناء اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة أو في أثناء تحرير الصور.

من ناحية أخرى، أضافت هونر بعض المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى واجهة المستخدم لتحسين تجربة استخدام الهاتف، مثل: مزية (اقتراحات الذكاء الاصطناعي) AI Suggestions التي تقدم لك اقتراحات حول التطبيقات المناسبة لك بناءً على أنشطتك في الهاتف. ومزية Magic Text التي تستخرج النص من الصور.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 14 ساعة من الاستخدام المستمر للهاتف، ولمدة قدرها 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة قدرها 13 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 16 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design بسعر قدره 1599 جنيهًا إسترلينيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design:

Magic 6 RSR Porsche Design المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 180 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 237 جرامًا. السعر 1599 جنيهًا إسترلينيًا.