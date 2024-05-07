سامسونج تكشف عن أجهزة تلفاز OLED منخفضة الثمن

كشفت شركة سامسونج عن إصدارات جديدة من أجهزة التلفاز الخاصة بها التي تحمل شاشات من نوع أولد OLED، وتطرح الشركة تلك الإصدارات ضمن فئة جديدة تطلق عليها اسم S85D، وهي تُعد أجهزة منخفضة الثمن نسبيًا مقارنة بأسعار الأجهزة الأخرى التي تطرحها.

وتأتي تلك الأجهزة بعد أن ركزت سامسونج في السابق على فئة الإصدارات المتميزة مثل إصدارات QD-OLED، لكن المثير للاهتمام أن سامسونج اشترت لوحات شاشات OLED المستخدمة فيها من شركة LG Display العام الماضي من أجل تلبية طلب أجهزتها المتزايد، مع أن سامسونج لم تكشف عن مصدر اللوحات على نحو رسمي.

وعند سؤالها عن مصدر اللوحات، أفادت سامسونج بأن النقطة المركزية لها هي تقديم تجربة مشاهدة ممتازة بفضل معالج NQ4 AI Gen2 الخاص بها، بغض النظر عن مصدر اللوحات؛ وسيحصل العملاء على مزايا الترقية ومعالجة الصور نفسها المتوفرة في شاشات QD-OLED المتطورة.

وتدعم أجهزة التلفاز الذكية من فئة S85D العديد من المزايا الأخرى في الشاشات المتطورة، ومنها إمكانية ترقية الصورة بالذكاء الاصطناعي حتى دقة 4K، وألوان Pantone المعتمدة، وتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos وخدمة البث المدعومة بالإعلانات Samsung TV Plus ومنصة الألعاب السحابية Samsung Gaming Hub، كما تدعم تقنية Motion Xcelerator لتعزيز وضوح المشاهد الحركية وتفاصيلها، ويبلغ معدل التحديث في تلك الإصدارات 120 هرتزًا.

تتوفر سلسلة S85D بقياسات مختلفة، وهي 55 و 65 و 75 إنشًا، وتباع بأسعار مناسبة تبدأ من 1700 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم شاشة قياسها 55 إنشًا، و 2100 دولار أمريكي للإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 65 إنشًا، في حين تتيح سامسونج الإصدار الأكبر في السلسلة بسعر قدره 3400 دولار أمريكي، وبذلك تُعد فئة S85D أقل سعرًا مقارنة بفئتي S90D و S95D.