سامسونج تعتزم إطلاق تحديث One UI 6.1 لهواتف الفئة المتوسطة

تعتزم شركة سامسونج إطلاق تحديث One UI 6.1 لهواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، وفقًا لما ذكرته تسريبات أخيرة.

وسيصدر التحديث المنتظر لهواتف جالاكسي A53 و A53 و S21 FE خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، وتؤكد التسريبات أن التحديث سيصل إلى المزيد من هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة وحتى الفئة الاقتصادية، على أن تكون الأولوية للإصدارات الأحدث فالأقدم.

وتتسق تلك التسريبات مع تصريحات سامسونج السابقة بأن تحديث One UI 6.1، الذي يضم الكثير من المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، سيصل إلى ما يزيد على 100 مليون جهاز خلال العام الجاري.

وأطلقت سامسونج حديثًا ذلك التحديث إلى هواتفها الراقية من سلسلة جالاكسي S21 و S22 و S23 بالإضافة إلى الجيل الثالث والرابع والخامس من هواتفها القابلة للطي وإصدارات جالاكسي تاب S9 من أجهزتها اللوحية.

ومع أن سامسونج ستتيح تحديث One UI 6.1 لهواتف الفئة المتوسطة، فإنه من غير المرجح أن تحصل تلك الهواتف على مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإنما قد تكتفي سامسونج بتوفير مزايا محدودة مثل خاصية التدوير للبحث Circle to Search؛ لأن تلك المزايا تتطلب مواصفات مرتفعة نوعًا ما حتى تعمل بكفاءة.

ولا يقتصر تحديث One UI 6.1 على مزايا الذكاء الاصطناعي فقط، بل يقدم تحسينات وإضافات أخرى، مثل الملصقات المخصصة وتحسينات في تطبيق المعرض ومشغل الفيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث ميزة Quick Share الجديدة وتطبيق Samsung Find، وتقنية بلوتوث Auracast، كما يُحسّن التحديث أيضًا خدمات سامسونج السحابية والصحية والمحفظة، ويُضيف مزايا جديدة مثل إمكانية الوصول السريع إلى تأثيرات مكالمات الفيديو والإدخال الصوتي دون مغادرة لوحة المفاتيح وتحسينات في خيارات الطقس والبطارية، وغير ذلك.