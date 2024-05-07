جوجل تعلن رسميًا هاتفها الجديد بكسل 8a

كشفت جوجل رسميًا عن هاتفها الجديد المنتظر بكسل 8a في موعد مبكر قبل مؤتمر المطورين الخاص بها.

ويأتي هاتف جوجل الجديد بشاشة قياسها 6.1 إنشات من نوع OLED بدقة قدرها +Full HD، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقول جوجل إن تلك الشاشة تقدم سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة، وهو ما يجعلها أكثر سطوعًا بنسبة قدرها 40% مقارنة بشاشة الإصدار السابق بكسل 7a، كما أنها محمية بزجاج غوريلا جلاس 3.

ويحمل هاتف بكسل 8a معالج Tensor G3، وهو المعالج نفسه الموجود في هواتف بكسل 8 و 8 برو، وهو يتيح أيضًا العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة فيها، مثل الممحاة الذكية التي تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وتنقية الصوت من الضوضاء، وتحسين التكبير، واختيار الصورة الأفضل، وتحسين الصور بعد التقاطها، وميزة التدوير للبحث Circle to Search، وغيرها من المزايا، كما أضافت جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano إلى الهاتف كخيار إضافي للمطورين.

ويحتوي الهاتف أيضًا على شريحة Titan M2 التي توفر مزايا أمنية متقدمة، مثل تشفير البيانات، وإثبات الهوية، والتوقيع الرقمي، وحماية النظام من الهجمات الخبيثة والتهديدات الأخرى، وهي تعمل بطريقة مستقلة عن المعالج الأساسي، وتنفذ الوظائف الأمنية دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع المستخدم.

ويحمل الهاتف ذاكرة عشوائية بحجم قدره 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، مع سعة تخزين قدرها 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويحتوي على الكاميرات نفسها الموجودة في الإصدار السابق؛ وهي كاميرا أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 4492 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي، ويأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 مع سبع سنوات من التحديثات الأمنية والترقيات السنوية للنظام.

وتطرح جوجل هاتف بكسل 8a الجديد بسعر قدره 500 دولار أمريكي.