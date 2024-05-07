جوجل تبسط عملية إعداد المصادقة الثنائية

تعمل جوجل على تبسيط عملية إعداد المصادقة الثنائية 2FA، والمعروفة أيضًا باسم عملية التحقق بخطوتين 2SV، مما يجعلها سهلة وآمنة للمستخدمين من أجل حماية حساباتهم.

وتتيح العملية الجديدة والمحسنة للمستخدمين خيار بدء إعداد المصادقة الثنائية 2FA عن طريق الاختيار المباشر لطرق آمنة، مثل تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان العتادية.

وكان إعداد المصادقة الثنائية في الماضي يتطلب أولًا تقديم رقم هاتف قبل أن تتمكن من إضافة تطبيق مصادقة.

وتعد رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة خطوة للأمام مقارنةً بعمليات تسجيل الدخول بكلمة مرور لمرة واحدة، مع أنها تعد أقل أمانًا من طرق المصادقة الثنائية الأخرى بسبب نقاط الضعف المحتملة.

ومع تحديث جوجل، لم يعد التحقق من رقم الهاتف خطوة إلزامية بعد الآن لإعداد المصادقة الثنائية.

ويمكن للمستخدمين بدلًا من ذلك اختيار رمز يستند إلى الوقت يولده تطبيق المصادقة، مثل Google Authenticator، أو اتباع الخطوات لربط مفتاح أمان عتادي.

وتقدم جوجل طريقتين لربط مفاتيح الأمان العتادية، إذ يمكن للمستخدمين اختيار تسجيل بيانات FIDO1 عبر مفتاحهم أو إعداد مفتاح مرور لأحد المفاتيح.

وإذا كان لديك حساب Workspace مرتبط بمؤسسة وتريد استخدام مفتاح مرور، فإنه يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور أيضًا، اعتمادًا على الإعدادات المحددة التي أنشأتها المؤسسة المرتبطة.

وعدلت جوجل أيضًا كيفية عمل إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية. وكان إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية في السابق يعني إزالة جميع الإجراءات الأمنية المرتبطة، مثل الرموز الاحتياطية وروابط تطبيق المصادقة وأرقام الهواتف المرتبطة تلقائيًا.

وتظل الآن هذه الإجراءات الأمنية المرتبطة موجودة حتى بعد إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية.

وتطرح جوجل هذه التحديثات لكل من المشتركين في Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل الشخصية.

ومنذ أن بدأت جوجل بالسماح للمستخدمين بإنشاء مفاتيح مرور في العام الماضي، شهدت الشركة بدء أكثر من 400 مليون حساب في استخدامها.