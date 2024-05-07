أمازون تنفق المليارات لتوسيع البنية التحتية السحابية

تخطط أمازون لإنفاق ما يصل إلى 9 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية في سنغافورة، وهي أحدث شركة تكنولوجيا عالمية تعزز الاستثمار في جنوب شرق آسيا.

وقالت الشركة إن هذه النفقات تضاعف استثمار AWS في سنغافورة وتساعدها في تلبية تزايد طلب الخدمات السحابية وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي.

ووسعت AWS نطاق وجودها خارج الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، مع استهداف الكثير من هذه الاستثمارات الأسواق الآسيوية.

وتنمو أيضًا شركات، مثل مايكروسوفت وآبل، في سوق جنوب شرق آسيا التي تضم أكثر من 650 مليون شخص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنويع بعيدًا عن الصين وتقليل المخاطر الجيوسياسية وسط التوترات بين بكين وواشنطن.

وأعلنت AWS هذا العام خططًا لإنفاق نحو 35 مليار دولار خارج الولايات المتحدة، ويشمل ذلك اليابان والمملكة العربية السعودية والمكسيك وسنغافورة. وتؤسس الشركة أيضًا مجموعات من مراكز البيانات في ماليزيا وتايلاند.

وقالت أمازون في الشهر الماضي إن AWS تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات تزيد على 100 مليار دولار على مدار عام للمرة الأولى.

وقال المسؤولون التنفيذيون في أمازون إن AWS تستفيد من مشاريع تحديث تكنولوجيا الشركات بالإضافة إلى طلب خدمات الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان بصفته جزءًا من قمة AWS Asean في سنغافورة، إذ احتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة من خلال سلسلة من المبادرات من الشركة الأمريكية. وكانت الدولة المدينة أول منطقة لمراكز البيانات أنشأتها AWS في آسيا.

وتقدر أمازون أن استثمارها المخطط سيدعم ما يصل إلى 12300 وظيفة مكافئة بدوام كامل في الشركات المحلية في سنغافورة كل عام.

وتعقد أمازون أيضًا ورش عمل لأكثر من 100 شركة خلال عامين، بالشراكة مع حكومة سنغافورة لمساعدة الشركات الصغيرة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونمت سنغافورة لتصبح مركزًا للشركات الأمريكية في آسيا، مثل ميتا وألفابت، وينظر إليها على أنها بوابة إلى منطقة جنوب شرق آسيا الواسعة المتوقع أن تنمو بسرعة.

وأعلنت مايكروسوفت، المنافسة لشركة أمازون في الخدمات السحابية، جولة من الاستثمارات الجديدة في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند خلال الأسبوع الماضي.