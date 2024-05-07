آبل تكشف عن قلمها الجديد Apple Pencil Pro

كشفت شركة آبل رسميًا عن قلم الكتابة والرسم الجديد المخصص لأجهزة آيباد Apple Pencil Pro مع العديد من المزايا الجديدة.

ومن أبرز المزايا في القلم الجديد إيماءات الضغط التي تعتمد على حساس جديد يتيح للمستخدمين الضغط على القلم لإظهار قائمة تسمح بتبديل الأدوات وتغيير حجم الخط والألوان وغيرها.

وأضافت آبل أيضًا حساس “جيروسكوب” يتيح للمستخدمين الكتابة والرسم على نحو أفضل عند استخدام أدوات الكتابة أو الفرش لقدرته على تحديد الحركة الدورانية للقلم، كما أضافت الشركة محرك اهتزازات جديد يولّد اهتزازات في الوقت الفعلي أثناء الاستخدام.

ويدعم قلم آبل الجديد Apple Pencil Pro تقنية العثور على الأجهزة من آبل Find My، وهي تتيح للمستخدمين إمكانية تحديد موقع القلم عند فقدانه، وهي ميزة لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة من القلم.

ومن الجدير بالذكر أن القلم يدعم فقط أجهزة آيباد آير بمعالج M2 وأجهزة آيباد برو بمعالج M4 التي أعلنتها آبل حديثًا، إذ يمكنه فقط الاقتران بها أو الشحن من خلالها، ولا يدعم ذلك الإصدار من القلم إصدارات آيباد الأخرى.

وتوفر آبل قلمها الجديد Apple Pencil Pro بسعر قدره 130 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للحجز الأولي مع أجهزة آيباد الجديدة.

ويعد إصدار برو الجديد من قلم آبل الإصدار الرابع منذ إطلاق القلم عام 2015، وما زالت آبل تتيح الجيل الثاني من القلم مع الإصدار الآخر الذي يحتوي على منفذ USB-C، بالإضافة إلى الإصدار الأول، علمًا بأن كل إصدار متوافق مع أجهزة آيباد محددة.