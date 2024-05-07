آبل تكشف عن أجهزة آيباد آير بمعالج M2

كشفت شركة آبل رسميًا عن الإصدارات الجديدة من أجهزة آيباد آير iPad Air بمعالج M2 وحجم أكبر للشاشة، بالإضافة إلى تحسينات أخرى في المواصفات مقارنة بالإصدار السابق.

ويأتي جهاز آيباد آير الجديد بشاشة قياسها 11 و 13 إنشًا من نوع LCD Liquid Retina، ويأتي كلا الحجمين بعدة ألوان، منها الأزرق والأرجواني والرمادي والذهبي، مع إطار جديد من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%.

ويتوفر الجهاز بسعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، وتصل إلى 256 و 512 جيجابايت وتيرابايت، ويدعم الجهاز شبكات واي فاي Wi-Fi 6E، وتقدم آبل إصدارات أخرى داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G أيضًا.

ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، كما يضم حساسًا لبصمات الأصابع Touch ID، ويمكن شحن البطارية والتوصيل السلكي بالأجهزة الأخرى من خلال منفذ USB-C.

ومثل الإصدارات السابقة، يبدأ سعر الجهاز بالشاشة البالغ قياسها 11 إنشًا من 600 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر الجهاز بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا من 800 دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بدعم الملحقات، يدعم جهاز آيباد آير الجديد قلم آبل Apple Pencil مع إمكانية توصيله مغناطيسيًا بجانب الجهاز، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، ويُباع كلا الملحقين على نحو منفصل.

وتتيح آبل للعملاء إمكانية الحجز الأولي لتلك الأجهزة بدايةً من اليوم على أن يبدأ شحنها خلال الأسبوع المقبل.