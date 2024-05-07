آبل تكشف رسميًا عن أجهزة آيباد برو بمعالج M4

أعلنت شركة آبل رسميًا أجهزة آيباد برو iPad Pro الجديدة في حدث خاص عقدته اليوم، وتأتي تلك الإصدارات الجديدة من أجهزة آيباد العالية الأداء بتحسينات في كافة الجوانب، كالتصميم والشاشة والمواصفات الداخلية وغيرها.

وتتميز الأجهزة اللوحية الجديدة بشاشات حديثة من نوع OLED توفر تباينًا وسطوعًا أكبر من شاشات Mini LED السابقة، إذ تصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 1600 شمعة مع تقنية العرض HDR، وتطلق آبل على تلك الشاشات الجديدة اسم “Ultra Retina XDR”.

وتقول آبل إن الشاشات الجديدة أنحف وأخف وزنًا من الشاشات السابقة، وقد أضافت آبل أيضًا زجاجًا مضادًا للتوهج مصنوعًا بتقنية النانو لأول مرة في أجهزة آيباد كخيار إضافي، علمًا بأن تلك الأجهزة تتوفر بإصدارين من ناحية قياس الشاشة، وهما 11 و 13 إنشًا.

وحسّنت آبل التصميم في أجهزة آيباد برو الجديدة، إذ بات التصميم أنحف وأخف وزنًا بنحو ملحوظ، ويبلغ سمكها نحو 5 ملم، لتعد بذلك أنحف إصدارات من أجهزة آيباد.

وتحمل أجهزة آيباد برو الجديدة معالج M4 الذي تقدمه آبل لأول مرة، وليس معالج M3 كما كان متوقعًا، وهو يضم وحدة تحكم جديدة تساعد في عرض المحتوى في شاشات OLED، بالإضافة إلى تحسينات في أداء المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات، إذ تحسن أداء المعالج الرئيسي بنسبة قدرها 50% مقارنة بالإصدارات السابقة التي تعمل بمعالج M2، وتقول آبل إن معالج M4 صُنع بالجيل الثاني من تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، وقد ركزت الشركة على تحسين استهلاك الطاقة مع الأداء العالي.

ويوفر معالج الرسوميات تقنيتي تتبع الأشعة Ray Tracing وتسريع رسم المجسمات Mesh Shading لأجهزة آيباد لأول مرة، مع تسريع المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفضل المعالج العصبي الجديد.

وحسنت آبل أداء الكاميرا في أجهزة آيباد برو مع خاصية الفلاش التكيفي التي تعمل على تحسين تصوير المستندات، كما نقلت الكاميرا الأمامية إلى الحافة الأفقية، لتكون أكثر ملاءمة لمكالمات الفيديو.

وقدمت آبل أيضًا إصدارات جديدة من قلم Apple Pencil ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، لكنهما يُباعان على نحو منفصل.

وتوفر آبل أجهزتها اللوحية الجديدة بسعة مبدئية قدرها 256 جيجابايت، ويبدأ سعر آيباد برو بالشاشة البالغ قياسها 11 إنشًا من 1000 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا من 1300 دولار أمريكي، وتتيح الشركة حجز الأجهزة بدايةً من اليوم.