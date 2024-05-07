آبل تدرس شراكة محتملة مع ريفيان

تجري آبل محادثات مع شركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية بخصوص شراكة محتملة، حسبما ذكرت الصحيفة التايوانية DigiTimes.

واستشهدت الصحيفة بمصادر سلسلة التوريد، مع أنه من غير الواضح ما الذي قد يتضمنه أي تحالف من هذا القبيل.

وألغت آبل في وقت سابق من هذا العام مبادرة السيارة الكهربائية Project Titan التي استمرت عقدًا من الزمن.

ويقول التقرير الجديد إن طموحات الشركة المصنعة لهواتف آيفون في مجال السيارات الكهربائية لم تنته بعد.

وتفيد تكهنات بين سلاسل التوريد بأن آبل تدرس إمكانية التعاون مع الشركة الأمريكية الناشئة في مجال السيارات الكهربائية.

وتشير DigiTimes إلى أن آبل قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات من أبحاث السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وتتعاون مع شركة أخرى بدلًا من صنع سيارتها.

ومن غير الواضح كيف قد تبدو الشراكة بين آبل وريفيان، أو إذا كانت ريفيان مهتمة بمثل هذه الشراكة.

وتساعد الشراكة ريفيان في تحسين مركبات R2 و R3 القادمة وتمنح آبل فرصة لإطلاق بعض التكنولوجيا التي كانت تطورها لسيارتها الكهربائية Project Titan.

وقد تكون الشراكة مع آبل مفيدة جدًا لشركة ريفيان، إذ تسير تسلا نحو تطوير الذكاء الاصطناعي وتحسين القيادة الذاتية الكاملة.

وقد اتبعت شركات أخرى إستراتيجية تسلا وتستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، مثل هيونداي.

وتستطيع ريفيان تحسين ميزة القيادة الذاتية بمساعدة آبل. وقد تزود الشركة الناشئة مركبات R2 و R3 بتقنية الذكاء الاصطناعي من آبل لتحسين ميزة القيادة الذاتية.

وتحقق ريفيان بعض التقدم الجيد نحو إنتاج R2، وفازت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بحزمة حوافز ضخمة قدرها 827 مليون دولار من وزارة التجارة.

وتخطط الشركة لاستخدام حزمة الحوافز لتوسيع منشأة إنتاج R2 في مصنعها في نورمال بولاية إلينوي.

وبعد زيادة إنتاج R2 في مصنعها العادي، تخطط ريفيان لمواصلة بناء مصنعها للمركبات الكهربائية في جورجيا، كما تعتزم توسيع إنتاج R2 وR3 في جورجيا أيضًا.