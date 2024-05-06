OpenAI تعزز المعرفة البرمجية لروبوت ChatGPT

تتعاون OpenAI مع منتدى الأسئلة والأجوبة لمطوري البرامج Stack Overflow من أجل تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام المتعلقة بالبرمجة.

وتساعد الشراكة في تحسين إجابة نماذج الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي عن الأسئلة المتعلقة بالبرمجة.

وفي الوقت نفسه، تستفيد Stack Overflow من خبرة OpenAI في تطوير عمليات تكامل جديدة للذكاء الاصطناعي عبر منصتها.

ووفقًا للإعلان، فإنه من المفترض إطلاق المجموعة الأولى من المزايا بحلول نهاية شهر يونيو.

ويعد التعاون مع OpenAI بمنزلة انعكاس ملحوظ لمنصة Stack Overflow التي حظرت في البداية الردود من ChatGPT بسبب مخاوف من الاستجابات غير المرغوب فيها.

وبدأت Stack Overflow تجربة مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر أبريل الماضي، ووعدت بإنشاء نماذج تكافئ المطورين الذين يساهمون بالمعرفة في المنصة.

وأطلقت Stack Overflow في شهر يوليو أداة بحث تحادثية تتيح للمستخدمين طرح الاستفسارات وتلقي الإجابات بناءً على قاعدة بياناتها المتضمنة أكثر من 58 مليون سؤال وإجابة.

وعارض بعض أعضاء Stack Overflow التغييرات، مشيرين إلى المخاوف المتعلقة بصحة المعلومات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات للمساهمين الأفراد عبر المنصة.

ووجد تحليل لأكثر من 150 مليون سطر من التعليمات البرمجية أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تؤدي إلى إضافة تعليمات برمجية خطأ إلى قواعد التعليمات البرمجية.

وحذر باحثون أمنيون من أن مثل هذه الأدوات قد تؤدي إلى تضخيم الأخطاء والمشكلات الأمنية الموجودة في مشاريع البرمجيات.

ويتبنى المطورون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لبعض مهام البرمجة، وقد أدى هذا إلى حدوث أزمة وجودية للمنصة.

وانخفض عدد زوار Stack Overflow منذ إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة في العام الماضي، وهي النماذج المدربة في كثير من الحالات على بيانات Stack Overflow.

وتسعى Stack Overflow إلى إبرام اتفاقيات ترخيص مع مزودي الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI. وتأتي صفقتها مع OpenAI بعد شراكتها مع جوجل لإثراء نماذج Gemini ببياناتها والعمل مع جوجل لجلب مزايا ذكاء اصطناعي إضافية إلى منصتها.

ومن خلال الشراكة مع OpenAI، تسعى Stack Overflow إلى إعادة تعريف تجربة المطورين، وتعزيز الكفاءة والتعاون من خلال تجارب الذكاء الاصطناعي.