Blackview BL9000 Pro يأتي مع تقنية التصوير الحراري

طرحت العلامة التجارية المشهورة بهواتفها المتينة Blackview جهاز BL9000 Pro.

ويتميز الهاتف الجديد بدعم شبكة الجيل الخامس 5G وبطارية ضخمة بسعة قدرها 8800 ميلي أمبير، إلى جانب كاميرا التصوير الحراري المدمجة العالية الدقة.

ويصل إعلان BL9000 Pro بعد أيام فقط من طرح هاتف Blackview Hero 10 القابل للطي للبيع عبر منصة علي إكسبريس AliExpress.

ويأتي أحدث هاتف متين للعلامة التجارية مزودًا بنظام تصوير حراري عالي الدقة من FLIR، مما يعني أنه يمكنك الحصول على رؤية حرارية مع هذا الجهاز بفضل أحدث وحدة FLIR Lepton 3.5.

ويعد الهاتف بتقديم التقاط حراري بدقة عالية قدرها 160×120 بكسلًا، مما يجعل من الممكن تعرف الحيوانات البرية بناءً على توقيعها الحراري، كما تضمن هذه الدقة أن التصوير بالأشعة تحت الحمراء واضح مقارنةً بالسابق.

ويأتي الهاتف مع التطبيق المثبت سابقًا MyFLIP Pro، وحصل الجهاز البالغ سمكه مقدار 17 ملم ويزن مقدار 412 جرامًا على شهادة MIL-STD-810H، إلى جانب معايير IP68 و IP69K، مما يعني أنه يمكنه تحمل الماء والغبار والضغوط المادية الأخرى.

وزودت Blackview هاتفها الجديد بمعالج Dimensity 8020 من ميدياتيك المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، إلى جانب ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، ومساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

وتزود البطارية الضخمة البالغة سعتها مقدار 8800 ميلي أمبير الجهاز بالطاقة، وهي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 120 واط.

ويتميز Blackview BL9000 Pro بشاشة طويلة بقياس قدره 6.78 بوصات مع حماية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ودقة قدرها 1080×2460 بكسلًا.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم DokeOS 4.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. ويوفر هذا الإصدار من واجة المستخدم عدسة مكبرة مفيدة للنصوص الصغيرة، كما بسطت الشركة عملية نسخ النصوص والصور ومقاطع الفيديو ولصقها، في حين يسمح تطبيق EasyShare بنقل الملفات بسرعة عالية.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي العادي، يحصل المشترون على كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر ISOCELL GN5 من سامسونج، مع عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وبدأت الطلبات الأولية لجهاز BL9000 Pro رسميًا عبر منصة علي إكسبريس AliExpress، وتستمر حتى تاريخ 17 مايو.

وتبيع Blackview الهاتف خلال هذه المدة الزمنية بسعر تمهيدي قدره 430 دولارًا، في حين يصل سعره الفعلي إلى 800 دولار.