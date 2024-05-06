Amazfit تطلق ساعتها الذكية الجديدة Bip 5 Unity

أطلقت شركة Amazfit ساعتها الذكية الجديدة Bip 5 Unity بسعر رخيص وعمر طويل للبطارية ومزايا متعددة.

وتُعد ساعة Bip 5 Unity إصدارًا أقل سعرًا من ساعة Bip 5 التي طرحتها الشركة سابقًا، وتتميز الساعة بميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وهي تتفوق على Bip 5 من ناحية التصميم، إذ تأتي الساعة الجديدة بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلًا من البلاستيك.

وتحتوي الساعة على شاشة نوعها LCD بقياس قدره 1.91 إنش وبدقة قدرها 320 × 280 بكسلًا، وحافات نحيفة ما عدا الحافة السفلية.

وتضم ساعة Bip 5 Unity بطارية سعتها 300 ميلي أمبير تزعم الشركة أنها تدوم حتى 5 أيام مع الاستخدام الكثيف، أو 11 يومًا مع الاستخدام المتوسط، كما يمكن أن تصمد حتى 26 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة.

وتحمل الساعة الذكية مستشعر القياسات الحيوية BioTracker PPG الذي يمكنه قياس مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) ومعدل ضربات القلب، وغيرها من القياسات الحيوية، وتحذر الساعة مستخدميها عند حدوث تغيير مقلق في العلامات الحيوية مثل انخفاض معدل ضربات القلب على نحو غير طبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التوتر أو انخفاض تشبع الأكسجين في الدم.

وتقدم الشركة 120 وضعًا رياضيًا بالإضافة إلى 100 واجهة مختلفة للساعة، ومساعد أمازون أليكسا الذكي المعتمد على الأوامر الصوتية، كما يمكن تثبيت نحو 70 تطبيقًا عبر تطبيق الهاتف الذكي المرتبط بالساعة الذكية.

وستوفر Amazfit ساعة Bip 5 Unity بسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا فقط، وهو سعر تنافسي مقارنةً بالمنتجات المماثلة، وستطرح الشركة الساعة في الأسواق العالمية.