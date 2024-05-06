يوتيوب تحسن تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخطي الأجزاء التي عادةً ما يتجاهل المستخدمون الآخرون مشاهدتها، وينتقلون إلى أجزاء أخرى.

وعند النقر المزدوج للتمرير للأمام أثناء مشاهدة الفيديو، سيظهر زر ينقل المشاهد مباشرة إلى الأجزاء التي يفضل المشاهدون الانتقال إليها، ويُسمى الزر “القفز إلى الأمام Jump Ahead” ويظهر لمدة قدرها بضع ثوانٍ في الزاوية اليمنى السفلية قبل أن يختفي تلقائيًا إذا كان المشاهد يريد التمرير لمدة قدرها 10 ثوانٍ فقط.

وعند النقر على الزر، ستظهر عبارة “تخطي القسم الذي يُتخطى على نحو شائع”، وتعتمد تلك الآلية الجديدة على الذكاء الاصطناعي الذي يحلل البيانات لتحديد “أفضل نقطة تالية” للمشاهدة، وفقًا لما ذكرته منصة يوتيوب.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة ستكون متاحة فقط لمشتركي خدمة “يوتيوب بريميوم” المأجورة، ولن تكون متاحة لكافة المستخدمين، كما هو الحال مع المزايا الأخرى التي تطرحها المنصة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لمشتركي “بريميوم” الانتقال إلى قسم تجربة المزايا الجديدة في التطبيق من أجل تفعيلها، علمًا بأنها قد تكون متاحة فقط في الوقت الحالي للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

وتشير يوتيوب إلى أن تلك الميزة ستكون متاحة فقط في مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية مبدئيًا، وهي موجودة بالأساس في المقاطع التي تجذب مشاهدات كثيرة.

وتُضاف تلك الميزة الجديدة إلى مزايا أخرى، مثل تلخيص مقاطع الفيديو وإمكانية طرح الأسئلة بشأن محتواها والحصول على إجابات فورية منها.