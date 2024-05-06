أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتف Pura 70 الجديدة في الأسواق العالمية بعد أسبوعين من إطلاقها في الأسواق الصينية، وتتضمن هذه السلسلة ثلاثة هواتف مميزة في التصميم والمواصفات، وهي: Pura 70، و Pura 70 Pro، و Pura 70 Ultra.

يُعدّ Pura 70 الهاتف الأصغر في السلسلة ويتنافس مع هواتف أندرويد الرائدة المتوفرة في الأسواق، وأبرزها هاتف Google Pixel 8 وهو الهاتف الأصغر في سلسلة Pixel 8 الأحدث من جوجل.

يتفوق هاتف هواوي على هاتف جوجل في العديد من المزايا كما أنه يُباع بسعر أعلى بكثير من سعر هاتف جوجل، ولتوضيح أبرز الفروق بينهما سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Huawei Pura 70 و Google Pixel 8:

1- يحتوي Pixel 8 على مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي:

يحتوي هاتف Pixel 8 على مجموعة واسعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد في تحرير الصور ومقاطع الفيديو والترجمة وغير ذلك؛ إذ يمكن للمستخدمين تحرير الصور بسلاسة باستخدام مزية (المحرر السحري) Magic Editor التي تسمح لك بإضافة تعديلات مخصصة وتحسينات إلى أي صورة. وباستخدام (الممحاة السحرية) Magic Eraser يمكنك إزالة أي عناصر غير مرغوب فيها بسهولة.

لا تقتصر مزايا الذكاء الاصطناعي في Pixel 8 على التصوير، فهناك مزية الترجمة المباشرة التي يمكنك استخدامها لترجمة المحادثات لحظيًا، وتدعم 49 لغة.

يحتوي Pura 70 على مجموعة صغيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وبعضها مخصص لتحرير الصور، ولكنها أقل بكثير من المزايا المتوفرة في هاتف جوجل.

2- يحتوي هاتف هواوي Pura 70 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات:

يضم هاتف هواوي Pura 70 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وأما هاتف جوجل Pixel 8 فيحتوي على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسة الرئيسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما العدسة الثانية في هاتف هواوي فهي عدسة مقرّبة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ ×5، وأما الثالثة فهي فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

أما العدسة الثانية في هاتف جوجل Pixel 8 فهي فائقة الاتساع (ultrawide) وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يتفوق هاتف هواوي على هاتف جوجل في مواصفات الكاميرا، ومع ذلك يمتاز هاتف جوجل Pixel 8 بقدرته على التقاط صور واضحة جدًا وعالية الجودة ومليئة بالتفاصيل ومُعالجة بطريقة معتدلة دون إفراط، ويعود السبب في ذلك إلى معالج Tensor G3 الأحدث من جوجل الذي يدعم العديد من المزايا الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو، كما حسّنت جوجل تطبيق الكاميرا في هواتف Pixel وأضافت مزايا جديدة تسمح لك بالتقاط الصور باحترافية، وتساعدك في الحصول على صور واضحة وعالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المُنخفضة.

3- يدعم هاتف Pura 70 الشحن السلكي السريع:

يحتوي هاتف Huawei Pura 70 على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر من بطارية هاتف جوجل التي تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير في الساعة، ويمتاز هاتف هواوي بأنه يدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 66 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، ويتفوق بذلك على هاتف جوجل الذي يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، وكلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي العكسي.

4- السعر:

يُباع هاتف هواوي بسعر أعلى من سعر هاتف جوجل بكثير؛ إذ يُباع هاتف Huawei Pura 70 بسعر يبدأ من 918 دولارًا، ويُباع هاتف Google Pixel 8 بسعر يبدأ من 699 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Huawei Pura 70 و Google Pixel 8:

Google Pixel 8 Huawei Pura 70 المعالج معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج ( Kirin 9010 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 7 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أُحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أُحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وتقنية البلوتوث 5.2. الألوان الأسود، والأخضر الداكن، والوردي. الأسود، والأبيض، والأزرق، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 14. HarmonyOS 4.2 الوزن 187 جرامًا. 207 جرامات. السعر يبدأ من 699 دولارًا . يبدأ من 918 دولارًا.