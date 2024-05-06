متجر جوجل بلاي يتيح تنزيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.. إليك التفاصيل

بدأت شركة جوجل خلال الأيام الماضية بطرح مزية التحميل المتعدد للتطبيقات، التي تُتيح لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تنزيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه، وذلك بهدف جعل تجربة تنزيل التطبيقات في متجر جوجل بلاي أسهل وأسرع، وهي ميزة تعمل الشركة عليها منذ عدة سنوات.

وفقًا لتقرير حديث من موقع (9to5Google)، تعمل هذه المزية فقط مع التطبيقات الجديدة التي تُنزل أول مرة، ويمكنها التعامل مع تطبيقين فقط في الوقت نفسه. في حين لا تتوفر على مستوى تحديث التطبيقات، على الرغم من أن إتاحتها في حالة تحديثات التطبيقات سيوفر وقتًا كبيرًا تستغرقه التطبيقات في تثبيت تحديثاتها.

وعند اختيار تطبيقين للتنزيل، يمكنك رؤية تنزيلهما معًا في المتجر وفي الشاشة الرئيسية، حيث سيظهر مؤشر دائري حول أيقونة كلّ تطبيق في شاشة الهاتف الرئيسية، مما يتيح لك مراقبة عملية تحميل كل تطبيق على حدة. وإذا اخترت تنزيل أكثر من تطبيقين في الوقت نفسه، فسيظهر التطبيق الثالث في قائمة انتظار حتى ينتهي تنزيل أحد التطبيقين الآخرين.

وتُعدّ هذه الميزة الجديدة مفيدة بنحو خاص عند إعداد هاتف جديد، حيث سيحتاج المستخدم إلى تثبيت عدد كبير من التطبيقات أول مرة في هاتفه، مما يتيح له إنجاز المهمة في وقت أقل.

ما الهواتف التي تدعم هذه المزية؟

وصلت هذه المزية إلى العديد من هواتف جوجل بكسل، وبعض الهواتف الأخرى والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، والإصدار رقم (40.6.31) من متجر جوجل بلاي.

مزايا جديدة في متجر جوجل بلاي:

شهد متجر جوجل بلاي خلال المدة الماضية بعض التحديثات الجديدة وإجراءات أمان مشددة، ومنها: تحديث أمان لاستخدام التحقق من الشراء عبر المصادقة البيومترية.

إذ أرسلت جوجل خلال شهر أبريل الماضي رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي نظام أندرويد حول مزية جديدة في متجر التطبيقات جوجل بلاي، وهي التحقق من عمليات الشراء باستخدام بصمة الإصبع أو تعرف الوجه بدلًا من كلمة مرور حساب جوجل.

وقد جاءت هذه الخطوة لتعزيز أمان المتجر عقب زيادة المخاوف من انتشار البرمجيات الضارة في المتجر، إذ أفادت بعض التقارير آنذاك أن العديد من التطبيقات في جوجل بلاي تحتوي على برامج ضارة وبرامج إعلانية خبيثة أصابت ملايين الهواتف. وفي نهاية شهر أبريل الماضي منعت جوجل بالفعل نشر أكثر من مليوني تطبيق أندرويد عبر متجرها الإلكتروني بعد العثور على انتهاكات مختلفة للسياسة قد تهدد أمان المستخدم.

كما كشفت تقارير عديدة عن رصد بيع برامج تحميل ضارة عبر الويب المظلم، مما يُمكن المخترقين من تثبيت برامج على تطبيقات شرعية.

تسعى جوجل جاهدةً إلى تعزيز أمان متجر التطبيقات في نظام أندرويد، وحماية مستخدميها من التهديدات الإلكترونية. ومع ذلك، من المهم أن يبقى المستخدمون على دراية بالمخاطر المحتملة واتخاذ خطوات وقائية لحماية أجهزتهم.