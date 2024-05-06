كيف يمكن للطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في التحضير للامتحانات؟

بغض النظر عن التخصص أو المستوى الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها، فإن أوقات الاختبارات وخاصة الاختبارات النهائية تكون مرهقة للطلاب، وتتطلب دراسة مكثفة وجهدًا كبيرًا، ولكن يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تخفيف هذا العبء عن الطلاب.

فقد ازدادت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي كثيرًا في قطاع التعليم؛ إذ يمكن للعديد من الأدوات المعتمدة على هذه التقنية مساعدة الطلبة في فهم المواد التعليمية وتلخيصها، كما يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين في التحضير للفصل الدراسي، وكتابة الاختبارات وغير ذلك.

وتمتاز أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأنها سهلة الاستخدام، ولا تتطلب أي معرفة بالبرمجة أو الذكاء الاصطناعي، كما أن العديد من مزاياها مجانية، فإذا كنت طالبًا وترغب في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للدراسة والتحضير للامتحانات، إليك أفضل الطرق للقيام بذلك:

1- تلخيص ملفات PDF:

سواء كنت متخصصًا في العلوم الإنسانية أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات أو أي تخصص آخر، سيُطلب منك قراءة العديد من الأوراق البحثية المليئة بالمصطلحات التي تتطلب الكثير من الوقت لتحليلها وفهمها، ولكن يمكن أن تساعدك أدوات تلخيص ملفات PDF التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

هناك العديد من الأدوات المختلفة التي يمكنك استخدامها لإنجاز هذه المهمة، ومنها: ChatPDF التي تتيح للمستخدمين تحميل مستند PDF، ثم البدء بالدردشة حول محتوى المستند، وطلب تلخيص أهم المعلومات الموجودة فيه، أو طرح أسئلة متعلقة بالموضوع الرئيسي للمستند.

تتوفر العديد من أدوات التلخيص التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الأخرى غير ChatPDF، وجميعها تُسهل مهمة استخراج المعلومات الرئيسية من مستندات PDF. ولتتعرف مجموعة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لتلخيص مستندات PDF، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتلخيص مستندات PDF“.

2- شرح المصطلحات المعقدة:

في بعض الأحيان، يجد الطالب صعوبة في فهم مادة معينة بسبب كثرة المصطلحات المعقدة، في هذه الحال، يمكن استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقسيم الأجزاء المعقدة إلى أجزاء صغيرة سهلة القراءة وأكثر قابلية للفهم.

يمكنك استخدام روبوت Copilot على سبيل المثال، وإدخال جملة أو مصطلح لا تفهمه، ثم اطلب من الروبوت شرحه كجمل قصيرة يمكن فهمها بسهولة.

3- تنظيم الملاحظات وتلخيصها:

في أثناء التحضير للامتحانات، وخاصة الامتحانات النهائية ستكون لديك مهمة صعبة تتمثل في الاطلاع على جميع ملاحظات الفصل الدراسي التي دونتها، ولتسهيل هذه المهمة يمكنك أن تطلب من أدوات الذكاء الاصطناعي تلخيص ملاحظاتك أو تنظيمها لك.

على سبيل المثال: إذا كان لديك الكثير من الملاحظات المدونة في مستند جوجل من جميع المحاضرات المختلفة. يمكنك نسخ هذا النص ولصقه في أي روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Copilot أو Gemini، ثم اطلب منه إنشاء ملخصات موجزة وتنظيم جميع الملاحظات في نقاط رئيسية. وإذا كان لديك مستندات تتضمن مواد تعليمية كاملة، فيمكنك أيضًا أن تطلب من هذه الروبوتات تلخيص تلك المواد أيضًا.

4- اطلب من روبوت الدردشة أن يختبرك:

يمكنك استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل: Copilot أو Gemini لاختبارك في المواد التعليمية المختلفة. على سبيل المثال: يمكنك أن تسأل روبوت الدردشة “هل يمكنك اختباري في مادة العلوم الحياتية؟” بعد ذلك، سيسألك الروبوت عن المادة ويطرح أسئلة بناءً على الموضوع الذي تضيفه، وبمجرد أن تُجيب عن الأسئلة، يمكن للروبوت تصحيح الإجابات الخطأ وتوفير الموارد عبر الإنترنت لزيارتها لتعرف المادة بنحو أفضل.

يمكنك أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها قراءة ملفات PDF وتلخيصها، واطلب منها كتابة أسئلة عن محتوى ملف PDF، كما يمكنك أن تطلب منها إنشاء بطاقات تعليمية خاصة بالمادة الدراسية، وستخبرك بالضبط بما يجب إضافته إلى الجزء الأمامي والجزء الخلفي من البطاقات، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في معرفة ما يجب وضعه على البطاقات ووقت أكثر في استخدامها.