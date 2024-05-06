سامسونج تعمل على إطالة عمر البطارية بالذكاء الاصطناعي

تعمل سامسونج على مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي من أجل إطالة عمر البطارية في سلسلة هواتف جالاكسي S25 القادمة، وفقًا لما ذكرته تسريبات أخيرة.

ولأسباب متعلقة بالتصميم والوزن، قد لا تتجه الشركة الكورية إلى زيادة سعة البطاريات نفسها في هواتف جالاكسي S25 القادمة، ولكن بدلًا من ذلك سوف تعتمد على آليات الذكاء الاصطناعي لإطالة عمر البطارية.

واكتشفت سامسونج فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة عمر البطارية ووضعتها حيز التنفيذ منذ سنوات قبل ظهور مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكلها الحالي، إذ عملت على تحسين عمر البطارية من خلال التعلم من أنماط المستخدم وتحسين المهام التي تعمل في الخلفية.

ووفقًا لما ذكره موقع WCCFTech التقني، فإن ميزة توفير طاقة البطارية القادمة من سامسونج والمدعومة بالذكاء الاصطناعي سوف تتخذ أساليب جديدة لا تزيد عمر البطارية عن طريق الحد من أداء المعالج الرئيسي ومعالج الرسومات أو تحسين مهام الخلفية.

ولا يُعرف على وجه التحديد كيف يمكن أن تتمكن الشركة من زيادة عمر البطارية دون التحكم الذكي في الأداء ومهام الخلفية. ومع ذلك، تؤكد التسريبات أن تلك الميزة سوف تزيد عمر البطارية في هاتف جالاكسي S25 ألترا بنسبة تتراوح بين 5% و 10% لا أكثر.

وبدأت سامسونج استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هذا العام، وكانت سلسلة جالاكسي S24 أولى هواتف الشركة التي حملت مجموعة من المزايا التي تطلق عليها الشركة مجتمعة اسم Galaxy AI.

وتراهن سامسونج على الذكاء الاصطناعي، وتأمل أن يساعدها في زيادة حصتها السوقية، ومن المتوقع استمرار ذلك النهج مع هواتفها القادمة.