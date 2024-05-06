جوجل تطور النقل المتزامن للبيانات سلكيًا ولاسلكيًا

تطور جوجل طريقة جديدة لتسريع عملية نقل البيانات، إذ يعاني مستخدمو أندرويد عند شراء جهاز جديد بسبب عدم سلاسة عملية التبديل إلى هاتف أندرويد جديد.

وحاولت عملاقة البحث تحسين هذه العملية على مر السنين، مع أنه لا يزال هناك مجال للتحسين.

وتستطيع في الوقت الحالي استعادة بياناتك عند إعداد هاتف أندرويد جديد من هاتف أندرويد قديم من خلال الاتصال السلكي عبر كابل متوافق أو الاتصال اللاسلكي أو عبر نسخة احتياطية من Google One.

وسواء كنت تستخدم اتصالاً سلكيًا أو لاسلكيًا، فقد يستغرق نقل البيانات بعض الوقت، وهو ما تحاول جوجل حله.

وظهرت تعليمات برمجية تتعلق بطريقة نقل البيانات الجديدة ضمن الإصدار رقم 1.0.624892571 من أداة جوجل لاستعادة البيانات.

وتطلق جوجل على العملية الجديدة اسم MultiTransportD2DTransport. وتسرع هذه الطريقة الجديدة عملية نقل البيانات بين جهازين باستخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت واحد.

وتشير التعليمات البرمجية إلى أن جوجل ستعرض رسالة مطالبة أثناء نقل البيانات لإعلامك بإمكانية النسخ باستخدام الكابل والشبكة اللاسلكية معًا للحصول على سرعة كبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جوجل تطور ميزة جديدة أخرى تسمى “الاستعادة في أي وقت”. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بنقل البيانات من جهاز أندرويد الحالي إلى أي جهاز أندرويد قديم أو جديد في أي وقت.

وتستطيع في الوقت الحالي نقل الملفات والصور فقط إلى هاتفك الجديد أثناء عملية الإعداد الأولية، ولا توجد طريقة لنقل البيانات بعد ذلك، ولن تتمكن من استعادة البيانات من جهازك القديم دون إجراء عملية إعادة ضبط المصنع وبدء النقل من جديد.

وباستخدام الميزة الجديدة، يمكنك استعادة البيانات من جهاز قديم في أي وقت دون الحاجة إلى عملية إعادة ضبط المصنع، مما يضمن عدم فقدان البيانات.

وتعاني الميزة الجديدة بعض القيود، إذ يمكنك نسخ البيانات من الجهاز الذي استخدمته لنسخ البيانات سابقًا فقط، وتحتاج إلى مسح جميع بيانات الجهاز لنسخ البيانات من جهاز آخر.

وتدمج الميزة البيانات التي تنسخها مع البيانات الموجودة عبر جهازك الحالي. و في حال إجراء تغيير في الإعدادات، فلن تستبدل هذه التغييرات.