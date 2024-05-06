جوجل تطرح إصدارًا جديدًا من نظام ChromeOS

تطرح جوجل الإصدار رقم 124 من نظام التشغيل كروم أو إس ChromeOS مع مجموعة من المزايا البارزة لأجهزة كروم بوك، ويشمل ذلك خيارًا لتقسم الشاشة بسرعة وميزة جديدة لتحديد أولويات حركة مرور الويب.

ويجلب التحديث معه تحديثات أخرى أيضًا، مثل تحديث واجهة مستخدم الإعدادات وعناصر التحكم في الإيماءات المحدثة.

وتعد الميزة الجديدة Faster Split Screen Setup مألوفة لمستخدمي ويندوز، وتسمح بتقسم الشاشة بسرعة عن طريق التمرير فوق زر تكبير النافذة في الزاوية العلوية اليمنى، كما يعرض ChromeOS نظرة عامة على النوافذ المفتوحة على الجانب الآخر من الشاشة.

يشار إلى أنه كان بإمكان مستخدمي أجهزة كروم بوك في السابق تثبيت نافذة واحدة فقط في مكانها.

وأضافت جوجل الآن ميزة “جودة خدمة الشبكة اللاسلكية” التي تشبه إلى حد كبير ميزة جودة الخدمة في أجهزة التوجيه.

وتتيح هذه الميزة لجهاز كروم بوك إعطاء الأولوية لأشياء معينة عندما تكون الشبكة اللاسلكية مزدحمة، مثل مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت.

ويمكنك توقع تشغيل مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت بسلاسة مع تقليل التخزين المؤقت، وهو أمر مفيد لأجهزة كروم بوك للألعاب.

وفي الوقت نفسه، تدعم ميزة الاقتران السريع Fast Pair الآن الفأرة، ويطالبك نظام التشغيل الآن بإقران الملحق بعد تقريبه من جهاز كروم بوك.

كما أصبح بإمكانك الآن زيادة حجم مؤشر الفأرة، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون ضعف البصر، وللمعلمين الذين يريدون من الطلاب أن يتابعوا الدرس أثناء العرض، وللأشخاص الذين يقدمون عرضًا عبر مكالمة فيديو.

ويجلب هذا التحديث تطبيق إعدادات ChromeOS المعاد تصميمه باستخدام لغة التصميم Material You. وأصبح تطبيق إعدادات ChromeOS يشبه قوائم إعدادات الهاتف الذكي.

ويوجد أيضًا إيماءة لوحة التتبع الجديدة بإصبعين لمسح الإشعارات، كما أن ChromeOS يدعم الآن تشغيل القدرة على التحريك والإمالة والتكبير رقميًا حتى عبر كاميرات ويب أجهزة كروم بوك التي لا تدعم التكبير الفائق الدقة.

ومثل معظم تحديثاتها، لا تطرح جوجل إصدارات ChromeOS دفعة واحدة، وتقول عملاقة البحث إن الإصدار رقم 124 سيصل إلى أجهزة كروم بوك المتوافقة خلال الأيام المقبلة.