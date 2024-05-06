جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى أدوات الأمان السحابية

كشفت جوجل عن المنصة الأمنية السحابية للمؤسسات Threat Intelligence الهادفة إلى توفير رؤية شاملة في مشهد التهديدات العالمية.

وساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الشركات في تطوير حلول دفاعية قوية للأمن السيبراني قادرة على تحديد التهديدات واتخاذ الإجراءات تجاهها بكفاءة كبرى.

وتدمج منصة Threat Intelligence معلومات التهديدات من جوجل مع الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحسين عمليات الأمن السيبراني للفرق.

وتستمد Threat Intelligence قيمتها من قدرتها على جمع البيانات المختلفة، التي تشمل رؤى التهديدات الخاصة بشركة جوجل من مليارات الإشارات، وخبرة Mandiant، ورؤى VirusTotal من مجتمعها العالمي الذي يضم أكثر من مليون مستخدم، إلى جانب المعلومات المفتوحة المصدر من المجتمعات الأمنية.

وتستطيع المؤسسات الاستفادة من هذه البيانات لتوجيه أساليبها. وقالت جوجل في بيان: “تسمح منصة Threat Intelligence بالمساعدة في حماية المؤسسة بعدة طرق، ويشمل ذلك مراقبة التهديدات الخارجية وإدارة الأماكن المعرضة للهجوم والحماية من المخاطر الرقمية وتحليل مؤشرات الاختراق”.

وتضيف جوجل إلى Threat Intelligence نموذجها اللغوي الكبير Gemini 1.5 Pro للعمل مع الرؤى وتوجيه عمليات الاستقصاء المتعلقة بالتهديدات، مثل فحص التهديدات والاستجابة بسرعة وكفاءة.

ويحتوي Gemini 1.5 Pro النافذة السياقية الكبرى ضمن عائلة نماذج Gemini من جوجل، مع دعم يصل إلى مليون رمز مميز.

وتستفيد Threat Intelligence من تلك النافذة لتبسيط أداء مهام استقصاء التهديدات، مثل تكثيف مجموعات البيانات الكبيرة في ثوانٍ، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، وتحليل الملفات، وإنتاج ملخصات خاصة.

ويعد Gemini 1.5 Pro جزءًا مهمًا من Threat Intelligence، وقد أدمجته جوجل حتى يتمكن من مساعدة المتخصصين في مجال الأمن بكفاءة وفعالية في مكافحة البرامج الضارة.

وتستطيع Threat Intelligence تلخيص تقارير التهديدات الممتدة لأكثر من عقد من الزمن من أجل إنتاج ملخصات شاملة في ثوانٍ.

وتقدم جوجل منصة Threat Intelligence بصفتها جزءًا من مجموعة الأمان الشاملة Google Cloud Security.

ونشرت جوجل مدونة بحثية متعمقة بخصوص التكنولوجيا وتقدم سلسلة ندوات عبر الإنترنت لحالات استخدام Threat Intelligence.