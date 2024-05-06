جاك دورسي يغادر مجلس إدارة بلوسكاي

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي رحيل جاك دورسي عن منصبه في مجلس الإدارة، وفقًا لبيان رسمي نشرته المنصة.

ووجهت المنصة في بيانها الشكر لدورسي على دعمه وجهوده في تمويل مشروع بلوسكاي وإطلاقه، وأعربت عن نيتها البحث عن عضو جديد في مجلس الإدارة يتفق مع “رؤيتها في بناء شبكة اجتماعية مفتوحة وشاملة”.

وأكد دورسي مغادرته بلوسكاي عبر حسابه الشخصي في منصة إكس دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وتُعد منصة بلوسكاي إحدى منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة على نظام التدوين المصغر، وتقدم نفسها كشبكة اجتماعية لامركزية مفتوحة المصدر، مما يعني أنه لا يمكن لجهة أو شركة واحدة التحكم فيها، وقد تأسست المنصة عام 2019 على أيدي أشخاص نافذين في القطاع التقني منهم جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر (إكس حاليًا).

وقد بدأت المنصة كمشروع داخلي بإشراف دورسي تحت مظلة تويتر، قبل أن تنفصل عنها لتصبح شركة مستقلة. وعلى مدى السنوات اللاحقة، طورت المنصة بروتوكولات لوسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية، كما انطلقت رسميًا كشبكة اجتماعية متاحة لكافة المستخدمين مطلع العام الجاري.

وقد شهدت الشبكة الاجتماعية نموًا في عدد مستخدميها، إذ ارتفع إلى أكثر من 5.5 ملايين مستخدم وفقًا لأحدث الإحصائيات، بعد أن كانت متاحة فقط بنظام الدعوات.

ويُعد جاك دورسي رجل أعمال أمريكيًا شهيرًا، وقد أسس منصة تويتر مع آخرين عام 2006، وكان الرئيس التنفيذي لها، وقادها خلال مراحل مختلفة من النمو والتطور إلى أن غادرها بعد استحواذ إيلون ماسك عليها.

وبالإضافة إلى تويتر، أسس دورسي شركات أخرى أهمها Square، وهي شركة تقنية مالية معروفة بتطوير خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.