تسريب المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a قبل إطلاقه

تستعد جوجل لإعلان هاتف بكسل 8a المنتظر، وهو أحد الهواتف القادمة من الشركة، ويُعد ثالث إصدار من سلسلة بكسل 8 التي بدأت الشركة طرحها نهاية العام الماضي.

وسُربت المواصفات الكاملة للهاتف قبل إعلانه المنتظر في مؤتمر جوجل منتصف الشهر الجاري.

وبحسب المواصفات المسربة، سيحمل هاتف بكسل 8a شاشة قياسها 6.1 إنشات بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 2000 شمعة، وستكون محمية بطبقة زجاج غوريلا جلاس 3.

وسيحمل هاتف بكسل 8a معالج Tensor G3، وهو المعالج نفسه الموجود في هواتف بكسل 8 و 8 برو، لكنه قد يكون ذا تردد أقل، وستكون الذاكرة العشوائية بحجم قدره 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، مع سعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وسيضم الهاتف بطارية بسعة قدرها 4492 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 27 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، كما سيحتوي الهاتف على مستشعر بصمات في الشاشة مع تقنية تعرّف الوجه.

وسيضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل بحساس من صناعة سامسونج على الأرجح، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على سبع سنوات من التحديثات الأمنية بجانب التحديثات السنوية والدورية لنظام أندرويد، كما سيضم كافة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من الشركة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة هاتفها الجديد بدايةً من نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي.