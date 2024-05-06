بايت دانس تشهد ارتفاعًا في شعبية Lemon8

تشهد بايت دانس الصينية – عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي – ارتفاعًا في شعبية تطبيق نمط الحياة Lemon8 الذي يبلغ عمره أربع سنوات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه منصة مقاطع الفيديو القصيرة الرائدة للشركة تيك توك حظرًا محتملًا في الاقتصاد الأكبر عالميًا.

ووصف تطبيق نمط الحياة Lemon8 بأنه عبارة عن منصة تجمع بين إنستاجرام وبنترست لتنظيم المحتوى.

ويضم التطبيق منشورات طويلة على نمط المدونة تركز على الصور بدلًا من مقاطع الفيديو. ويمكن للمستخدمين التصفح والتسجيل والتفاعل مع المحتوى الشائع الذي يشمل الموضة والسفر والطعام والصحة.

وكان تطبيق نمط الحياة الأكثر تنزيلًا عبر متجر آبل للتطبيقات في الولايات المتحدة منذ تاريخ 7 أبريل، متقدمًا على بنترست، وأزاح لمدة وجيزة بنترست عن الصدارة في تاريخ 26 و 27 من أبريل، وذلك وفقًا لمزود تحليلات التطبيق Data.ai.

وفيما يتعلق بمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة، انتقل تطبيق بايت دانس بين المرتبة العاشرة والمرتبة التاسعة عشرة ضمن تطبيقات نمط الحياة عبر متجر جوجل للتطبيقات خلال الشهر الماضي، مما يضع Lemon8 خلف بنترست وأليكسا.

وكان التطبيق يُعرف في البداية باسم Sharee عندما أطلقته بايت دانس في اليابان في شهر مارس 2020، وجلبته الشركة باسم Lemon8 إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في شهر فبراير من العام الماضي، كما أن التطبيق متاح أيضًا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ويشمل ذلك سنغافورة وماليزيا وتايلاند.

ويُظهر الاهتمام القوي بتطبيق Lemon8 في جميع أنحاء الولايات المتحدة كيف يبدو أن إستراتيجية بايت دانس لتقديم المنصة في العام الماضي تؤتي ثمارها، إذ طرحته في الشهر نفسه الذي أعاد فيه المشرعون الأمريكيون إحياء مشروع قانون حظر تيك توك.

وكانت تيك توك تجري في ذلك الوقت محادثات منذ أكثر من عامين للتوصل إلى اتفاقية أمن قومي مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة مشتركة بين الوكالات تراجع بعض المعاملات التي تنطوي على استثمار أجنبي في البلاد.

وفي عام 2020، وقّع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإجبار بايت دانس على بيع عملياتها في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إمكانية نقل بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية، وقد رفضت تيك توك باستمرار هذا الادعاء.

وتدفع بايت دانس لمؤثري تيك توك من أجل الترويج لتطبيق Lemon8 الأقل شهرة في الولايات المتحدة.