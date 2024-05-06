إنفيديا تتعاون مع ألفابت لإحداث ثورة في مجال الروبوتات

تعاونت إنفيديا وشركة روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ألفابت Intrinsic لإظهار التقدم في طرق إمساك اليد الروبوتية بالأشياء وقابلية التوسع الصناعي.

وقالت الشركتان إن مشهد الروبوتات يتغير بسرعة مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المنصة.

وفي معرض Automate التجاري في شيكاغو هذا الأسبوع، تكشف Intrinsic عن التطورات في مجال إمساك اليد الروبوتية بالأشياء وقابلية التوسع الصناعي، بدعم من منصة إنفيديا Isaac Manipulator وقدرات الذكاء الاصطناعي.

وتعد Isaac Manipulator بمنزلة علامة فارقة في مجال الأتمتة الصناعية، وقدمتها إنفيديا في GTC 2024 في شهر مارس، وهي تشتمل النماذج التأسيسية والمكتبات المسرعة بوحدة معالجة الرسومات المصممة لتسهيل سير العمل القابل للتطوير والتكرار لمهام المعالجة الديناميكية.

وتسمح هذه النماذج التأسيسية المستندة إلى معمارية التعلم العميق للمحولات للروبوتات بالإدراك واتخاذ القرارات بطريقة مستقلة، على غرار الفهم البشري.

ويظهر التعاون بين إنفيديا و Intrinsic إمكانية استخدام مهارة الروبوتات للعمل بسلاسة عبر مختلف البيئات والأشياء.

وسلطت Intrinsic الضوء على التأثير التحويلي للنماذج التأسيسية في تبسيط تحديات المعالجة، وتقليل تكاليف التطوير، وتعزيز المرونة للمستخدمين.

وقالت الشركة: “يظهر عملنا مع إنفيديا كيف يمكن أن يكون للنماذج التأسيسية تأثير عميق، ويشمل ذلك تسهيل إدارة تحديات المعالجة الحالية على نطاق واسع، وإنشاء تطبيقات لم تكن مجدية في السابق، وتقليل تكاليف التطوير، وزيادة المرونة للمستخدمين”.

ويعد تطوير يد للروبوت محورًا أساسيًا لهذه الشراكة. وكانت مهارة الإمساك في مجال الروبوتات بمنزلة تحدٍ تاريخي للبرمجة والتوسع بكفاءة.

واستفادت Intrinsic من المحاكاة لتوليد بيانات اصطناعية لطرق إمساك اليد الروبوتية بالأشياء، مما يمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في الأتمتة الصناعية، وذلك بعد إدماج منصة إنفيديا Isaac Sim عبر منصة Omniverse.

ويستخدم النموذج الأولي Intrinsic Flowstate لتصور العمليات والإدراك المرتبط بها وتخطيط الحركة.

وتهدف إنفيديا و Intrinsic إلى جلب قدرات الذكاء الاصطناعي المعيارية إلى الأذرع الروبوتية، إذ تقدمان مجموعة شاملة من النماذج التأسيسية والمكتبات المسرَّعة بوحدة معالجة الرسومات لتسريع مهام الروبوتات والأتمتة الجديدة.