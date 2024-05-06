إطلاق هاتف TCL 50 XL 5G بسعر رخيص

أعلنت شركة TCL الصينية إطلاق هاتفها الجديد TCL 50 XL 5G في الأسواق بسعر رخيص لا يزيد على 160 دولارًا أمريكيًا مع مواصفات جيدة، تجعله أحد أفضل الخيارات المتاحة في الفئة الاقتصادية.

ويأتي الهاتف بشاشة نوعها IPS LCD بقياس قدره 6.78 إنشات وبدقة قدرها Full HD أي (2460 × 1080 بكسلًا) مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وفيما يتعلق بالتصوير، يتميز هاتف TCL 50 XL 5G بوجود كاميرات خلفية مرتبة في شكل دائري، وهي تتكون من كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6100 Plus من ميدياتيك، وهو المعالج نفسه المستخدم في هواتف أخرى مثل هاتف سامسونج جالاكسي A15 وجالاكسي XCover7 وغيره من الهواتف المنافسة، لكن هاتف TCL يُعد أرخصها ثمنًا.

ويحمل الهاتف ذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة microSD.

ويضم الهاتف بطارية قوية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 18 واطًا، ويأتي الهاتف مزودًا بنظام أندرويد 14، ولم تكشف شركة TCL تحديدًا عن عدد التحديثات الرئيسية التي سيحصل عليها الهاتف مستقبلًا.

ويتوفر الهاتف باللون الرمادي فقط، وقد بدأت الشركة إطلاقه في الأسواق في أمريكا الشمالية، ومن المقرر إطلاقه في المزيد من الأسواق الأخرى لاحقًا.