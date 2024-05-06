أوبرا يلخص صفحات الويب بالذكاء الاصطناعي

أضافت أوبرا ميزة جديدة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Aria تتمثل في تلخيص صفحات الويب المستندة إلى النص عبر نظام أندرويد.

وتعمل أداة تلخيص صفحات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تكثيف المقالات الإخبارية أو منشورات المدونات أو الأوراق البحثية بسرعة في ملخص قصير يوضع عادةً في شاشة واحدة.

وتساعد الميزة الجديدة المستخدمين في فهم الموضوع بسرعة وتحديد التفاصيل المهمة.

وتستطيع استخدام الميزة عبر زيارة أي صفحة ويب نصية ومن ثم الضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من متصفح أوبرا لنظام التشغيل أندرويد مع تحديد خيار “التلخيص” بجوار أيقونة Aria.

وتظهر بعد ذلك محادثة مع مساعد الذكاء الاصطناعي Aria تحتوي الملخص المطلوب.

ومن أجل الوصول إلى هذه الميزة، يجب التحديث إلى أحدث إصدار من متصفح أوبرا لنظام التشغيل أندرويد مع تسجيل الدخول إلى حساب أوبرا، أو التسجيل للحصول على حساب جديد.

وأطلق المتصفح مساعد الذكاء الاصطناعي Aria في العام الماضي، ويعمل مثل أي تطبيق بحث آخر بالذكاء الاصطناعي.

ويحتوي المساعد واجهة تشبه روبوتات الدردشة تجيب عن الأسئلة بصفتها بديلًا للبحث في الويب عن الإجابات.

ويعمل متصفح أوبرا على تعزيز Aria منذ إطلاقه، ويوسع وظائفه من خلال برنامج AI Features Drops، الذي يتيح للمستخدمين الوصول المبكر إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الإضافية.

وفي الآونة الأخيرة، حصل Aria على قدرة توليد الصور باستخدام نموذج Imagen 2 من جوجل، مما يتيح للمساعد تحويل المطالبات النصية والأوصاف إلى صور.

ويمكنك مواصلة المحادثة مع Aria وضبط مطالباتك لتوجيه عملية توليد الصور، ويأخذ Aria في الحسبان طلباتك السابقة بالإضافة إلى التعليمات الجديدة لتوليد نتيجة محسنة.

وفي حال كنت تريد إجراء تغييرات إضافية على الصورة، فإن بإمكانك إعطاء المساعد مطالبات إضافية دون الحاجة إلى تكرار كل شيء مرة أخرى.

كما يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا قراءة الإجابات النصية بصوت عالٍ. وتعد هذه الميزة مفيدة لإمكانية الوصول أو تعدد المهام أو مجرد الحصول على المعلومات بتنسيق مختلف.

وفي حال بدأت محادثة عادية مع Aria في الشريط الجانبي، فإن بإمكانك تمرير مؤشر الفأرة فوق الرد للحصول على خيارات مختلفة. وتحتاج إلى النقر على أيقونة مكبر الصوت لسماع صوت Aria الجديد.

ويبذل Aria قصارى جهده لاختيار اللغة ذات الصلة للردود المنطوقة، إذ تواصل أوبرا تحسين مهاراته اللغوية.

ويتعلم مساعد الذكاء الاصطناعي من أوبرا التحدث بطريقة طبيعية عبر استخدام الإصدار الأساسي من نموذج Wavenet من جوجل.