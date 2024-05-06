أدوبي تغلق تطبيقي فوتوشوب في نظام أندرويد

أعلنت شركة أدوبي إغلاق تطبيقين من تطبيقات فوتوشوب التابعة لها، وهما تطبيقا Photoshop Mix و Photoshop Fix في نظام أندرويد.

وكانت الشركة قد أغلقت التطبيقين عام 2021 في نظام iOS، لكنها أبقت عليهما في نظام أندرويد لمدة أطول لأسباب غير معلومة.

ومع ذلك، فإن الشركة لم تصدر للتطبيقين في نظام أندرويد أي تحديثات منذ عام 2021، أي منذ إعلان إغلاق التطبيقين في نظام iOS.

وبدأت الشركة إخطار مستخدمي تطبيقي Photoshop Mix و Photoshop Fix بوقف التطبيقين عبر إشعار بالبريد الإلكتروني ومن خلال موقعها الرسمي.

وحاليًا، لا يتوفر التطبيقان في متجر جوجل بلاي، ولا يمكن الوصول إليهما إلا في حال تثبيتهما قبل الإزالة، وسوف يستمر التطبيقان بالعمل على نحو مؤقت حتى مطلع شهر يونيو المقبل، وفقًا لما ذكرته الشركة رسميًا.

ويتيح تطبيق “Mix” دمج عدة صور معًا بطريقة بسيطة وخيارات متعددة، في حين يتضمن تطبيق “Fix” مجموعة من الخيارات لإجراء تعديلات سريعة على الصور.

وبعد إيقاف التطبيقين، تشجع أدوبي المستخدمين على الانتقال إلى تطبيق Photoshop Express كبديل، إذ يوفر ذلك التطبيق الكثير من الخيارات والأدوات لتعديل الصور مقارنةً بتطبيق Photoshop Fix، ويمكن استخدامه بنحو مجاني، كما يوفر مزايا إضافية احترافية مقابل اشتراكات دورية، لكنه لا يضم الوظائف والخيارات التي كان يتيحها تطبيق Mix، لذا سيتعين على مستخدميه البحث عن تطبيق آخر بديل.