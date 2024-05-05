“سدايا” تسهم في تصدر السعودية المؤشرات العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

أسفرت الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تصدر المملكة العربية السعودية المؤشرات العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقًا للتصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن (Tortoise Intelligence)، الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم.

كما حلت المملكة الثانية عالميًا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2023، وحصلت منظومة (توكلنا) على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022 عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة (كوفيد-19)، في تأكيد دولي لريادة المملكة تقنيًا ورقميًا.

وجاء هذا التميز العالمي نظير ما تقوم به سدايا منذ إنشائها عام 2019 من جهود كبيرة في سبيل قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي للإسهام في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتكثيف الجهود الرامية إلى رفع مكانة المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار ما تحظى به من دعم وتوجيه من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

سدايا والشهادات العالمية:

تميزت (سدايا) في أدائها المهني مما أهلها لنيل شهادات عالمية منها:

أربع شهادات من منظمة ICMG الدولية الرائدة بالتميز في هيكلية البنية التقنية في العالم.

شهادة التميز في فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة.

حصول مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة على شهادة الاعتماد الدولي لمراكز البيانات Tier III.

شهادة مستوى النضج الخامس في مجال تطوير البرمجيات.

شهادة مستوى النضج الثالث في مجال تقديم الخدمات.

ثلاث شهادات آيزو للنظام الإداري المتكامل في كل من نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظام إدارة البيئة ISO 14001، وذلك نظير تبنيها أفضل المعايير والإجراءات والسياسات لرفع مستوى إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية بالهيئة، وشهادة (ISO22301) لإدارة استمرارية الأعمال.

ووسط هذه الأعمال المتميزة حصلت منصة إحسان التي تشرف سدايا على تشغيلها تقنيًا على جائزة الحكومة الرقمية لأفضل خدمة رقمية عن خدمة تيسرت، كما سُجلت في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية نتيجة تحقيقها أكبر تبرع يومي خلال 24 ساعة على مستوى العالم.

كما أسهم التحول الرقمي للمدن الذكية في المملكة الذي تقوده الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في صعود خمس مدن سعودية في مراتب مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وتتكامل هذه الجهود مع ما تقوم به الهيئة من أدوار وطنية أخرى تصب في صالح دعم التحول الرقمي في المملكة عبر برامج رؤية السعودية 2030 التي ترتبط مستهدفاتها بالبيانات والذكاء الاصطناعي بنحو مباشر بنسبة بلغت 70%، وذلك بما يُعزّز من مكانة البلاد لتصبح دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ولتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة لتسهيل الإجراءات الخدمية على المواطنين والمقيمين.

#منجزات_سدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي تدعم الجهات الحكومية وتصل بالمملكة للعالمية تعزيزًا لمسيرة #رؤية_السعودية_2030.#واس_عام pic.twitter.com/abCnFMyWWO — واس العام (@SPAregions) May 2, 2024

سدايا ومستهدفات رؤية السعودية 2030:

عملت (سدايا) على تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومنها: برنامج جودة الحياة عبر مبادرات ومشروعات عدة منها:

تطبيق توكلنا: الذي عزز مفهوم جودة الحياة لأكثر من 30 مليون مستخدم في المملكة، من خلال أكثر من 240 خدمة رقمية.

تطبيق النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) في إيجاد تجربة ميسرة وموثوقة للمستخدم من خلال دعم وصول الفرد إلى خدمات الجهات الحكومية بطريقة منظمة وميسرة.

وفي الجانب الإنساني هيأت (سدايا) للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أعلى مستويات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم إلى مستحقيها في أسرع وقت، وقد صل إجمالي تبرعات المنصة حتى هذا اليوم إلى أكثر من 6 مليارات ريال؛ استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة.

في #منصة_إحسان عملنا على تطوير الحلول الرقمية واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع الخيرية والتنموية واستدامتها ووصلنا إلى أكثر من 6 مليارات ريال في إجمالي التبرعات، تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030#منجزات_سدايا pic.twitter.com/SxgLCd1k8X — SDAIA (@SDAIA_SA) May 2, 2024

المنصة الوطنية للمدن الذكية:

قدمت سدايا من خلال المنصة الوطنية للمدن الذكية تحليلات متقدمة من خلال نماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية بحلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومراكز عمليات المدن الذكية، وخدمة التصديق الرقمي؛ ومن خدماتها: الختم الرقمي، ومنصة نبأ، ومنصة إيفاء، ومنصة شموس.

المنصة الوطنية للمدن الذكية ترفع من جودة الحياة وتحد من التشوهات البصرية في مدن المملكة تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030.#منجزات_سدايا pic.twitter.com/y3QfNtMDtl — SDAIA (@SDAIA_SA) May 3, 2024

فضلًا عن تقديم مشروع (صوتك)، وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص عبر خاصية تعرّف الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية، ويمكن استخدامه في أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير بوتات للمحادثة وبناء أنظمة صوتية تفاعلية.

سدايا تقدم منصات تقنية لخدمة ضيوف الرحمن:

قدمت (سدايا) خدمات تقنية عالية المستوى للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ومنها: منصة (سواهر)، ومنصة (بصير)، لتنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

وشملت الجهود بناء خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة، وصالات استقبال الحجاج عبر 15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا في المملكة وفي مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها والمشاعر المقدسة. وأعدت سدايا البنية الرقمية لنظام المسافرين لتسجيل دخول المسافرين وخروجهم بسرعة.

الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي:

كثفت سدايا جهودها لدعم برنامج تحول القطاع الصحي، فأطلقت مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصحة، ضمن تعاونها مع وزارة الصحة لتطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وبناء أساسيات ومعايير البيانات الصحية وقدرات الذكاء الاصطناعي.

كما دشنت مركزًا وطنيًا للابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وأطلقت مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وشركة لين، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) حل (عيناي)، الذي طُور محليًا على أيدي مهندسين وخبراء سعوديين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ليشكل ثورة في مجال التشخيص الطبي على المستوى الإقليمي.

وظفنا الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب عبر مشروع (عيناي) لاكتشاف الحالات المصابة باعتلال الشبكية السكري والكشف المبكر عن الإصابة #رؤية_السعودية_2030#منجزات_سدايا pic.twitter.com/uQLJdTfdIA — SDAIA (@SDAIA_SA) May 2, 2024

ويُعدّ حل (عيناي) أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ الذي يُسخر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري وتشخيصه بدقة من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والخوارزميات الذكية، وقد صُمم هذا الحل لتبسيط عملية الفحص وتسريعها، ومعالجة التحديات التي تفرضها الموارد المحدودة، والفحوصات التي تستغرق وقتًا طويلًا، والتكاليف المرتفعة.

مختبر الذكاء الاصطناعي للصور الطبية:

طورت سدايا أيضًا برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومختبر الذكاء الاصطناعي للصور الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، عبر تجهيز البنية التحتية والقوة الحاسوبية وطورت نماذج الذكاء الاصطناعي للصور الطبية.

مختبر الذكاء الاصطناعي للصور الطبية يعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي لتحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 في تطوير القطاع الصحي.

#منجزات_سدايا pic.twitter.com/9aRVxSpphT — SDAIA (@SDAIA_SA) May 4, 2024

ويهدف هذا المشروع إلى توفير مصدر موحد للبيانات والصور الطبية اللازمة لعمليات التطوير، وتوفير بيئة لتشغيل وتطبيق النماذج المطورة بالبرنامج، لتتمكن من إنجاز مشروعات: الكشف عن سرطان الثدي، والكشف عن أمراض الجهاز التنفسي، والكشف عن تكلسات الأوعية الدموية.