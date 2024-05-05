سامسونج تذهل زوار مهرجان دبي للألعاب 2024 بابتكاراتها الثورية في عالم الألعاب

تعاونت سامسونج جلف للإلكترونيات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وأعلنت مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 5 من مايو 2024. وبصفتها الشريك الرسمي لفئة أجهزة التلفاز والشاشات والهواتف الذكية في المهرجان، ستعرض سامسونج أحدث تشكيلة لديها من الشاشات والهواتف، بما يشمل: شاشة Odyssey OLED G9 المرتقبة وهاتف Galaxy S24 Ultra الذي أطلقته آخرًا.

وستتصدر سامسونج فعالية جيم إكسبو في المهرجان من خلال عرض تقنياتها المتطورة وتجارب الألعاب المميزة في ثلاث مناطق وفعاليات رئيسية.

وتتيح فعالية (بلاي بيوند) Play Beyond للزوار المشاركة في ألعاب متعددة في هاتف Galaxy S24 Ultra المتميز بأدائه القوي. كما تستضيف الشركة منافسات لألعاب مختلفة باستخدام شاشات الألعاب من طراز (Odyssey OLED G7)، مما يتيح للاعبين فرصة لتجربة تقنية العرض المتقدمة من سامسونج.

ركن سامسونج للألعاب:

تسيطر شاشات سامسونج على منطقة الألعاب في معرض جيم إكسبو، حيث تُعرض 128 شاشة مميزة من طراز Odyssey G5. وتقدم هذه الشاشات أداءً استثنائيًا وجودة بصرية لا مثيل لها، مما يمنح اللاعبين فرصة لتجربة ألعابهم المفضلة بطريقة غامرة ومتطورة.

وكجزء من منطقة المستقبل، جُهز (ركن سامسونج للألعاب)، حيث يمكن للزوار استكشاف وتجربة العديد من منتجات سامسونج، بما يشمل: شاشة (Odyssey Ark) بمقاس يبلغ 55 بوصة، وتلفاز سامسونج OLED 4K بمقاس قدره 77 بوصة ودقة تبلغ 4K، وهاتف Galaxy S24 Ultra، وهاتف Galaxy Z Fold 5، والجهاز اللوحي Tab S9 Ultra.

وفي هذا الصدد، أكدّ أحمد الخاجة؛ المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أهمية المهرجان، قائلًا: “يعكس مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية طموح دبي في أن تكون من بين أفضل عشر مدن عالمية للألعاب بحلول عام 2033. ويسرّنا أن تكون شركة سامسونج جلف للإلكترونيات شريكًا حصريًا لإحدى فئات هذه الفعالية الهامة، حيث يشكل تفوقها في المنتجات المبتكرة والتزامها بقطاع الألعاب خير دعم لرؤيتنا للمهرجان ولمستقبل الألعاب في دبي. وتعكس هذه الشراكة هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ مكانة دبي والارتقاء بها إلى صدارة مشهد الألعاب عالميًا، بالإضافة إلى اجتذاب المواهب المتميزة في هذا المجال، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.

ومن جهته، قال شافي علم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة للمستهلكين في سامسونج جلف للإلكترونيات: “يسرّنا التعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة في إثراء تجارب مجتمع الألعاب الشغوف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ضوء التقدم الذي تحرزه دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب، تفخر سامسونج بدعم هذا النمو عبر تزويد اللاعبين بحلول استثنائية ومتطورة تمنحهم تجربة لعب غامرة. ونتطلع بشغف لكشف النقاب عن أحدث ابتكاراتنا والتفاعل مع مجتمع الألعاب النابض بالحياة في المهرجان”.

وسيحظى عشاق ألعاب الحاسوب خلال المهرجان بفرصة الغوص في تجربة مليئة بالإثارة والتشويق تحاكي سباق السيارات مع لعبة: (آسفلت 9: ليجيندس) عبر شاشة Odyssey Ark، في حين يمكن لعشاق ألعاب التلفاز الانغماس في عالم مركز ألعاب سامسونج (Gaming Hub) عبر أحدث شاشات OLED من سامسونج.

وسينال المهتمون بالألعاب عبر الهاتف المحمول نصيبهم من التشويق أيضًا، حيث يقدّم كل من هاتف Galaxy S24 Ultra وهاتف Galaxy Z Fold 5 تجارب ألعاب من الطراز الأول لجميع الأعمار، وذلك بفضل معالجاتهما المتقدمة وشاشاتهما المذهلة وغيرها من مزاياهما المتعددة.

قطاع الألعاب في دولة الإمارات:

تأتي مشاركة سامسونج في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 ضمن برنامج شامل لترويج ودعم قطاع الألعاب في دولة الإمارات. وتلتزم الشركة برعاية الجيل القادم من اللاعبين من خلال تنسيق سلسلة من المبادرات المبتكرة، بما يشمل: برامج تعليمية متخصصة تستهدف الطلاب في المؤسسات التعليمية.

وتنسجم رؤية سامسونج لقطاع الألعاب مع أهداف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، الذي يهدف إلى جعل الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، فضلًا عن سعيه إلى استقطاب وصقل المواهب في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد المحلي، وإقامة شراكات على مستوى دبي والعالم. وبوصفها شريكًا رئيسيًا في هذه الرحلة، تلتزم سامسونج بدعم وتطوير مواهب الألعاب، وقيادة المحتوى والفعاليات المحلية، وتسخير التكنولوجيا لتعزيز البيئة الرقمية للألعاب في دبي.

وتدعو سامسونج الجمهور إلى زيارة تجاربها المتنوعة في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 لاستكشاف مستقبل الألعاب ومعرفة المزيد عن رؤية الشركة لقطاع الألعاب.