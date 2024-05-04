واتساب تعمل على إعادة تصميم قسم الحالات

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على إعادة تصميم قسم الحالات في التطبيق من أجل تمكين المستخدمين من معاينة الحالات قبل استعراضها.

وكانت المنصة قد أدمجت الحالات مع تحديثات القنوات في تبويب واحد يُعرف باسم “المستجدات”، وجعلت المساحة المخصصة للقنوات تستحوذ على معظم التبويب، في حين أن الحالات باتت تُعرض في مساحة صغيرة في دوائر متجاورة تضم الصور الشخصية للمستخدمين.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب في أندرويد، فإن المنصة تختبر تصميمًا جديدًا يضيف معاينة مباشرة للحالات في مساحة أكبر مرفقة بالصور الشخصية للمستخدم الذي نشرها.

وتتيح المعاينة للمستخدمين التحقق من الحالات بطريقة مرئية ملائمة، بدلًا من رؤية صورة الملف الشخصي التي لا تعطي أي فكرة عن محتوى الحالات التي ينشرها المستخدمون.

ويُعد ذلك التغيير استجابة من مطوري واتساب لردود فعل المستخدمين الذين أبدوا استياءهم من طريقة عرض الحالات بجانب تحديثات القنوات، إذ تحاول المنصة إيجاد حل يجمع بين الوظائف الجديدة والحفاظ على تجربة المستخدم المريحة.

وتتيح المنصة تلك التغييرات الجديدة لعدد محدود من مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق، ومن المقرر أن تعتمد واتساب ذلك التصميم على نحو نهائي في التحديثات القادمة للتطبيق.

وتختبر المنصة أيضًا تغييرات أخرى في الحالات، ومنها إمكانية مشاركة الحالات بجودة عالية، وإضافة أربعة تصنيفات مختلفة لفرز الحالات المنشورة داخل التطبيق، وهي: الكل، والأخيرة، والمعروضة، والمكتومة.