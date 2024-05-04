هايسنس تكشف عن تلفاز CanvasTV

كشفت شركة هايسنس الصينية عن تلفازها الذكي الجديد CanvasTV، وهو تلفاز غير لامع مصمم لعرض الأعمال الفنية والصور على الحوائط عندما لا يكون قيد الاستخدام، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي تقدمها أجهزة التلفاز الذكية.

ويشبه هذا التلفاز الجديد تلفاز سامسونج الشهير The Frame، لكن تلفاز هايسنس أرخص ثمنًا، لذا فهو يُعد بديلًا مناسبًا.

وتوفر الشركة التلفاز بمقاسين هما 55 و65 إنشًا بسعر قدره 1000 دولار و 1300 دولار أمريكي على الترتيب، ويضم التلفاز شاشة نوعها 4K QLED مضادة للتوهج، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ومستشعر RGB للتكيف مع الإضاءة المحيطة، وصوتًا محيطيًا متعدد القنوات، مع إطار خشبي.

ويمكن أن يكون التلفاز جزءًا من التصميم الداخلي للمنازل والمكاتب، وهو يأتي محملًا بالعديد من الأعمال الفنية من مختلف العصور الفنية، كما يمكن عرض أي صور أخرى يضيفها المستخدم، ويمكن التبديل بين عرض الأعمال الفنية والصور الشخصية عن طريق الضغط على زر “الوضع الفني” الموجود في جهاز التحكم من بُعد.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التلفاز يحتوي على مستشعر للحركة، لاكتشاف الأشخاص الموجودين في الغرفة، وعندما لا يوجد أحد في الغرفة، فإن التلفاز يوقف تشغيل نفسه تلقائيًا.

وكانت هايسنس قد كشفت العام الماضي عن تلفاز Hisense Art TV R7، بتصميم يشبه اللوحات التقليدية مع حوامل أرضية، لكن التلفاز الجديد CanvasTV يمكن تثبيته على الحوائط.

وتوفر شركات أخرى مثل LG أجهزة تلفاز ذات تصميمات مماثلة، لكن تلفاز هايسنس CanvasTV قد يكون أرخصها ثمنًا، ومن المنتظر إطلاقه في صيف العام الجاري.