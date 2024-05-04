مراجعة شاملة لهاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024

توفر شركة موتورولا مجموعة واسعة من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، وفي هذا العام أطلقت الشركة أربعة هواتف جديدة متوسطة هي: Moto G 5G (2024) و Moto G Power (2024) و (2024) Moto G Play و (2024) Moto G Stylus، وجميع هذه الهواتف تأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة، وتتنافس مع سلسلة Pixel A من جوجل، وهاتف Nothing Phone (2a) الجديد.

في هذا المقال سنتحدث عن هاتف Moto G Power 2024، ونذكر جميع مواصفاته ومزاياه:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف (Moto G Power 5G (2024 بتصميم يشبه تصميم الطراز السابق، وتغطي الجهة الخلفية طبقة من الجلد النباتي المقاومة لبصمات الأصابع، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من البلاستك، ومقبسًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، ومستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل الجانبي.

يزن هذا الهاتف 201 جرام، ويبلغ سُمكه 8.5 ملم، ويتوفر بلونين، هما: الأرجواني (Pale Lilac)، والأزرق الداكن (Midnight Blue).

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف موتورولا Moto G Power شاشة من نوع (IPS LCD)، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتمتاز الشاشة بأنها واضحة ومشرقة ولن تواجه أي مشكلات في قراءة العناصر الظاهرة فيها في أثناء استخدام الهاتف في الخارج تحت ضوء الشمس.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Moto G Power كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وأما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

تمتاز كاميرات هذا الهاتف بأداء مُحسّن مقارنةً بكاميرات الطراز السابق، ومع ذلك لا تقدم كاميراتMoto G Power صورًا بالجودة نفسها التي تقدمها بعض هواتف أندرويد الأخرى التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة مثل: Nothing 2a.

عند التصوير باستخدام هاتف موتورولا Moto G Power ستلاحظ أن الصور واضحة بنحو جيد في ضوء النهار وجودة الصور متوسطة، وأما عند التصوير في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة سيساعد الوضع الليلي في تحسين الجودة قليلًا، ومع ذلك ستظهر الكثير من الضوضاء.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Moto G Power بمعالج (MediaTek Dimensity 7020) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (IMG BXM-8-256).

يساعد هذا المعالج في أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة، لكنك ستواجه صعوبة في اللعب بالألعاب الكثيفة وأداء بعض المهام الكثيفة الأخرى باستخدام هذا الهاتف، ومع ذلك، سيقدم هذا الهاتف أداءً جيدًا عند استخدام تطبيقات متعددة في الوقت نفسه.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وسيحصل على تحديث واحد فقط لنظام التشغيل، وتحديثات أمنية لمدة قدرها ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف Moto G Power على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 بسعر قدره 300 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024:

المواصفات Moto G Power 5G 2024 المعالج معالج (Dimensity 7020) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق الداكن، والبنفسجي. الوزن 201 جرام. السعر 300 دولار .