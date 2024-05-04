مايكروسوفت تضيف أداة قياس سرعة الإنترنت إلى إيدج

أطلقت شركة مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من متصفح الإنترنت الخاص بها إيدج، وهو يضيف ميزة مهمة تتيح للمستخدمين قياس سرعة اتصال الإنترنت.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى أداة قياس سرعة الإنترنت بالضغط على أيقونة الأدوات في الشريط الجانبي. ومع ذلك، يؤدي النقر فوق زر “ابدأ” في الأداة إلى فتح علامة تبويب جديدة في محرك بحث بينج من أجل إجراء اختبار سرعة الإنترنت بدلاً من تشغيلها داخل الشريط الجانبي.

ويبدو ذلك السلوك غريبًا، لأن الفكرة من الأدوات المدمجة في متصفح إيدج تمكين المستخدمين من الوصول سريعًا لبعض المهام دون الحاجة إلى الاعتماد على أدوات أو مواقع أخرى خارجية، ودون مغادرة علامة التبويب المفتوحة.

وتقيس الأداة سرعة الإنترنت استنادًا إلى ثلاثة عوامل، وهي سرعة الرفع وسرعة التنزيل وزمن استجابة الشبكة Latency، علمًا بأن الأداة مدعومة من خدمة SpeedTest الشهيرة، التي تقدم للمستخدمين خدمة قياس سرعة الاتصالات على نحو مجاني.

ومن المنتظر أن تجعل مايكروسوفت الأداة تعمل مباشرةً داخل شريط الأدوات في المتصفح دون فتح علامة تبويب جديدة؛ لأن الأداة بوضعها الحالي تبدو أقل فائدة من باقي الأدوات.

وتتيح الشركة العديد من الأدوات المدمجة في متصفح إيدج، ومنها الآلة الحاسبة والساعة العالمية وأداة تحويل العملات والوحدات والمترجم والقاموس وساعة الإيقاف وغيرها من الأدوات.

ومن التغييرات الأخرى التي أجرتها مايكروسوفت في الإصدار الجديد من المتصفح إصلاح ثغرتين أمنيتين، علمًا بأن الشركة تحدث المتصفح على نحو تلقائي دون تدخل من المستخدمين.