مايكروسوفت تتخلص تدريجيًا من تطبيق تيمز القديم

حددت مايكروسوفت خططًا لإيقاف الإصدار الأولي القديم من تطبيق الدردشة الجماعية تيمز، وذلك بعد سبع سنوات من إطلاق تطبيق تيمز.

ووفقًا للشركة، ينتهي دعم الإصدار الأولي القديم من تطبيق تيمز في الأول من شهر يوليو، مع إيقافه بعد عام، ولن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى التطبيق القديم.

وتشجع مايكروسوفت عملاء تيمز على الانتقال إلى الإصدار الجديد والسريع من تطبيق التعاون.

وطرحت مايكروسوفت الإصدار رقم 2.1 من تطبيق تيمز في شهر أكتوبر الماضي بعد عدة أشهر من المعاينة، مدعية أن التطبيق الجديد أسرع بمرتين ويستخدم ذاكرة أقل بمقدار 50 في المئة تقريبًا مقارنةً بسابقه.

وتعد هذه الخطوة بمنزلة التغيير الكبير لتطبيق التعاون منذ وصوله في عام 2017 لينافس سلاك.

ومنذ ذلك الحين، وصل عدد مستخدمي تيمز إلى 320 مليون مستخدم شهريًا، بعد الاستفادة من الارتفاع الكبير في اجتماعات الفيديو خلال جائحة فيروس كورونا.

وظهر إصدارا تيمز معًا في الأشهر الأخيرة، وحددت مايكروسوفت جدولها الزمني للتخلص التدريجي من تطبيق تيمز القديم عبر موقعها.

ومع اقتراب انتهاء الدعم، لن تضاف أي مزايا جديدة في المستقبل، وتتوقف مايكروسوفت عن مساعدة العملاء في حل مشكلات الدعم.

وفي هذه المرحلة، يبدأ العملاء بتلقي رسائل داخل التطبيق لإعلامهم بأن إصدار تيمز قديم. وكان من المقرر في البداية إنهاء الدعم في تاريخ 31 مارس قبل تأجيله.

ولن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى تطبيق تيمز القديم أو استخدامه بحلول الأول من شهر يوليو 2025.

ويشهد أولئك الذين يستخدمون تطبيق تيمز القديم عبر أنظمة التشغيل ويندوز 7 و 8 و 8.1 و macOS Sierra نهاية التوفر في تاريخ 23 أكتوبر 2024.

كما يشهد الإصدار الجديد من تيمز اختفاء بعض القدرات، وحددت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الأسبوع مجموعة من التغييرات التي قد يلاحظها المستخدمون بمجرد انتقالهم إلى تطبيق تيمز الجديد.

ويتضمن بعضها طرقًا جديدة للوصول إلى الأدوات الموجودة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الصغيرة التي لن تكون متاحة بعد الآن، مثل علامة تبويب النشاط في دردشة تيمز، وعلامات التبويب المستندة إلى البطاقة التكيفية في علامات تبويب التطبيقات الشخصية.

ويبدو الإطار الزمني لإيقاف تطبيق تيمز القديم مفاجئًا، ومن الواضح أن مايكروسوفت تضغط على العملاء للتحديث إلى الإصدار الجديد.

وقد تكون بعض الشركات بطيئة في الانتقال إلى التطبيق الجديد؛ لأنها ربما خططت للتحديث في وقت لاحق، أو لأنها قد ترغب في الانتظار حتى تحل مايكروسوفت الأخطاء الموجودة في الإصدارات الأولية.

ويعد تطبيق تيمز القديم واحدًا من العديد من منتجات مايكروسوفت التي تتجه نحو نهاية الدعم، إذ لن يتلقى مستخدمو ويندوز 10 الدعم الأمني أو التقني بحلول تاريخ 14 من أكتوبر 2025، وتنهي الشركة أيضًا دعم مجموعات تطبيقات أوفيس 2016 وأوفيس 2019 والخدمات الإنتاجية ذات الصلة في اليوم نفسه.