كاديلاك تتراجع عن خططها لإنتاج سيارات كهربائية فقط

لم تتخلَّ العلامة التجارية الفاخرة كاديلاك من جنرال موتورز بعدُ عن خططها للتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد، مع أن هذه الإستراتيجية تذبذبت إلى درجة أنها قد تشمل أيضًا مركبات الاحتراق، على الأقل في المستقبل المنظور.

وصرحت الشركة بأن لديها خططًا لتعايش سياراتها الكهربائية ومحركات الاحتراق لعدد من السنوات، وأعلنت أنها لن تسعى بعد الآن إلى إنتاج سيارات كهربائية فقط بحلول الموعد النهائي الذي حددته العلامة التجارية سابقًا وهو 2030.

ولا تزال الشركة بصدد تقديم السيارات الكهربائية في جميع قطاعات السوق، مع أنها تظل مستعدة لتلبية طلب مركبات الاحتراق الداخلي والمركبات الهجينة.

واتبعت كاديلاك خطى الشركة الأم جنرال موتورز في تبني السيارات الكهربائية، وطرحت حتى الآن نموذجًا واحدًا من السيارات الكهربائية، وهو LYRIQ.

ولدى كاديلاك العديد من الخطط لطرح سيارات كهربائية إضافية، ويشمل ذلك OPTIQ. وكشفت كاديلاك أيضًا عن نسخة كهربائية بالكامل من إسكاليد Escalade تسمى IQ، وسيارة الدفع الرباعي ذات الصفوف الثلاثة التي تسمى VISTIQ و CELESTIQ الفائقة الفخامة المصنوعة يدويًا.

وقال روري هارفي، الرئيس العالمي لشركة كاديلاك في عام 2021، إن شركة صناعة السيارات الفاخرة تعتزم الكشف عن نماذج السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية فقط في طريقها لتصبح علامة تجارية كهربائية 100 في المئة بحلول عام 2030.

وانتقل هارفي منذ ذلك الحين إلى دور تنفيذي مختلف في جنرال موتورز، ولا يزال سلفه يستهدف كهربة السيارات بحلول نهاية العقد، مع أن موقفه من خطط كاديلاك للسيارات الكهربائية ليس ملموسًا.

ويُبقي نائب الرئيس العالمي الحالي لشركة كاديلاك، جون روث، الباب مفتوحًا أمام إمكانية بيع العلامة التجارية مركبات الاحتراق بعد عام 2030.

ولم ينشر روث تفاصيل بخصوص الجدول الزمني المحدّث لخطط كاديلاك للسيارات الكهربائية لعام 2030، مع أنه قدم نظرة متفائلة من خلال قوله: “نعتزم تقديم مجموعة من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، ونسمح للعميل بأن يكون دليلنا”.

وبعد تصريحات روث، صرح متحدث باسم كاديلاك بأن العلامة التجارية الفاخرة تواصل خططها لإطلاق سيارات كهربائية جديدة عبر قطاعات متعددة، مع أن ابتعاد شركة صناعة السيارات عن مركبات الاحتراق قد يكون الآن أبطأ مما كان مستهدفًا في البداية.

وذكر روث مرة أخرى قاعدة العملاء فيما يتعلق بتوجيه قرار الشركة بخصوص تغيير خطط السيارات الكهربائية.

ويستمر نمو مبيعات السيارات الكهربائية، مع أن معدل التبني لم يواكب خطط صانع السيارات لنهاية العقد.

يشار إلى أن كاديلاك ليست وحدها في قرارها التراجع عن أهدافها المتعلقة بالسيارات الكهربائية، إذ أعلنت بنتلي أيضًا أنها لن تلتزم بعد الآن ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.