قادة قطاع الاتصالات يجتمعون في قمة سامينا لبحث مستقبل الرقمنة في المنطقة

تنطلق يوم الاثنين الموافق 13 من مايو الجاري في دبي أعمال القمة السنوية لقادة قطاع الاتصالات 2024، التي ينظمها مجلس سامينا للاتصالات، وهو عبارة عن تحالف غير ربحي يضم شركات الاتصالات والمنظمة غير الربحية التي تمثل مجتمع مشغلي الاتصالات وتشمل عضويتها مختلف شرائح شركاء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من الهيئات التنظيمية والمصنعين موفري الحلول والمنتجات والخدمات والأوساط الأكاديمية ومؤسسات الترخيص والسياسات والمعايير الدولية.

وينظم المجلس الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم تضم دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسخة العام الحالي من القمة تحت شعار: (تطور قطاع الاتصالات بتحقيق التكامل والذكاء والاستدامة في البنية التحتية)، وذلك برعاية رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وتعاون عالمي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وشراكة بلاتينية للابتكار مع شركة (موبايلي)، وشراكات إستراتيجية مع هواوي، وزين، و STC، والرابطة العالمية للنطاق العريض.

سيضم جدول أعمال القمة مناقشة موضوعات مهمة تستهدف رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل على تعزيز البنية التحتية وتحقيق مزيد من مراحل التحول الرقمي المستدام وصنع البيئة الرقمية المناسبة لتطور ونمو أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات.

وتشمل نقاشات القمة كذلك مواضيع حيوية أخرى تتعلق بالأمن السيبراني وفرص الاستفادة من حزم جديدة للطيف الترددي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل التكنولوجيا الرقمية مع نهج التنمية المستدامة على ضوء ريادة عصر شبكات الجيل الخامس المتقدم.

وستسلط القمة كذلك الضوء على قضايا مهمة أخرى كتطوير المنظومة الفضائية والأقمار الصناعية، وتحفيز الابتكار والشمول الرقمي، وتمويل القطاع وتطوير البنية التحتية للنطاق الترددي العريض.

تُعدّ القمة واحدة من أكثر الاجتماعات الدولية المرتقبة لقادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لكونها تجمع تحت مظلتها نخبة من أبرز قادة القطاع في المنطقة والعالم للوقوف على نتائج قرارات مباحثات النسخة السابقة واستكمال نقاشات أكثر المواضيع أولوية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الحالي 2024.

وتسعى القمة إلى رفع مستوى التنسيق بين شركاء القطاع في مواجهة التحديات والتعامل مع الأولويات لتمهيد الطريق للعمل على صياغة مستقبل القطاع بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات والصناعات الأخرى ومستوى الحياة العامة.

ودعا بوكار أيه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجلس (سامينا للاتصالات) قادة القطاع لإعطاء التعامل مع التحديات الحالية لقطاع الاتصالات – التي تقف حائلًا في طريق تحقيق مردوده الإيجابي للقطاعات الأخرى – الأولوية، وتفعيل أطر تعاون جديدة تستكشف مزيدًا من فرص تطور البيئات الرقمية ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال والخدمات العامة لتحفيز الازدهار الرقمي في دول المنطقة.

ونبه بوكار على الحاجة إلى تفعيل حوارات موضوعية تثمر في متابعة احتياجات تطور محاور هامة ضمن قطاع الاتصالات مثل: الاستدامة والارتقاء بالبنية التحتية، والتكامل بين التقنيات الرقمية، والاستفادة من النماذج العالمية الناجحة لقطاع الاتصالات التي أثبتت جدارتها في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية ومستوى الحياة العامة، وفي مقدمتها التطبيقات التجارية لشبكات الجيل الخامس”.

تؤكد شركة هواوي، بصفتها شريكًا إستراتيجيًا لقمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات على مدى 11 عامًا متتاليًا، التزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي وازدهار البيئات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتُعد هواوي أيضًا شريكًا إستراتيجيًا لمشغلي الاتصالات في المنطقة في مجال شبكات اتصالات الجيل الخامس (5G)، والمرحلة الجديدة منه التي بدأت العمل بها وهي الجيل الخامس المتقدم (5.5G).

وقد أكد ستيفن يي؛ رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التزام الشركة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية ببناء منظومة شاملة ومتكاملة لتطوير أعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

وقال ستيفن يي: “تتجسد رؤيتنا ببناء عالم ذكي متصل بالكامل، ونلتزم ضمن هذا السياق بالعمل مع شركائنا على رفع مساهماتهم لتطوير القطاعات الأخرى بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل: شبكات الجيل الخامس المتقدم الذي بدأنا بنشرها فعليًا. ونقوم بذلك وفق نهج متطور يسعى إلى التكاملية بين أهم عناصر القطاع التي تشمل: قدرات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي. وهدفنا المساهمة في بناء منظومة متقدم لتقنية المعلومات والاتصالات تعمل على تمكين الشركات وتنمية مواهب القطاع الرقمي بالتعاون مع المنظمات الدولية وقادة القطاع والشركاء والعملاء. ونسعى إلى تحفيز ابتكارات هذا القطاع لصالح أهداف حيوية مثل: تحقيق التنمية المستدامة، ونسخر إمكانيات منظومة أعمالنا من شبكات الاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والطاقة الرقمية والأجهزة الذكية لتمهيد الطريق أمام تطور البنية التحتية وبناء الاقتصاد الرقمي في دول المنطقة”.

Excited to share that #Huawei Middle East & Central Asia will be at SAMENA Leaders’ Summit 2024! Join us on May 13th as we dive into discussions on 5.5G and cybersecurity with top industry experts. See you there! #LS2024 #5GAdvanced #Cybersecurity pic.twitter.com/OKHc5Zpn1q

— Huawei Middle East (@Huawei_ME) April 19, 2024