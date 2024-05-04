فيفو تطلق هاتفها الذكي الجديد Y18

أطلقت فيفو Y18، وهو أحدث الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة للشركة في سلسلة Y، ويأتي الهاتف بصفته خليفة لهاتف Y17 الذي أطلقته في عام 2019.

وتنتقل المزايا التي كانت متميزة سابقًا إلى الأجهزة من الفئة المتوسطة بوتيرة ثابتة، وقد يشهد هاتف Y18 الجديد على ذلك.

ويأتي الهاتف بتصميم ذي مظهر متميز في الجهة الخلفية، إذ استخدمت فيفو عملية نحت دقيقة ثلاثية الأبعاد من أجل نحت تموجات فضية مدمجة مع طبقة طلاء بمقياس نانومتر يسمح بشفافية تشبه الزجاج.

وزودت فيفو الجهاز بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 840 شمعة في المتر المربع، إلى جانب توفيرها ميزة الحماية الحقيقية للعين المعتمدة من TUV.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G85 من ميدياتيك الثماني النواة، مع وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G52.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت وما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية قدرها إما 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وزودت فيفو الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8 وعدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/3.0، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويستمد هاتف Y18 الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي الهاتف مستشعر بصمة مثبتًا على الجانب ومدمجًا في زر الطاقة، مع مكبرات صوت استريو وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 163.63 ملم × 75.58 ملم × 8.39 ملم، ويزن 185 جرامًا.

ويتوفر Y18 بسعر قدره 110 دولارات لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و 120 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت.