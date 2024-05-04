ساعة سامسونج Galaxy Watch 7.. إليك المزايا والمواصفات المُتوقعة

تُطلق شركة سامسونج طرازًا جديدًا من ساعتها الذكية كل عام، وفي هذا العام ستُطلق Galaxy Watch 7، ومن المُتوقع أن تُعلنها في حدث Galaxy Unpacked الذي سيُعقد في مطلع شهر يوليو.

عادةً، تأتي الإصدارات الجديدة من Galaxy Watch دون أي تغييرات كبيرة، ولكن هذا قد يتغير في هذا العام، ومن المُتوقع أن يحصل طراز Galaxy Watch 7 القادم على تحديثات كبيرة، وسنذكر فيما يلي أبرز التوقعات حول هذه التحديثات:

أولًا: ما المزايا والمواصفات المُتوقعة في ساعة سامسونج Galaxy Watch 7؟

هناك العديد من التوقعات حول المزايا والمواصفات التي تتمتع بها ساعة سامسونج Galaxy Watch 7 القادمة، ومن أبرز هذه التوقعات:

1- تعمل بمعالج Exynos W940:

من المُتوقع أن تعمل ساعة سامسونج القادمة Galaxy Watch 7 بمعالج Exynos W940، وهو معالج جديد أكثر كفاءة بنسبة قدرها 50% وأسرع بنسبة قدرها 30% من الطراز السابق.

2- العمر الطويل للبطارية:

توفر ساعة Galaxy Watch 6 عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة فقط اعتمادًا على كيفية استخدامها، ومع أن هذا أفضل من عمر بطارية ساعة آبل Apple Watch، فإنها تحتاج إلى الشحن يوميًا.

لكن الطراز الجديد من ساعة سامسونج من المُتوقع أن يتمتع بعمر طويل للبطارية يزيد على 30 ساعة وذلك بفضل المعالج الجديد الذي يمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

3- تتضمن مزايا لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم:

تركز شركة سامسونج كثيرًا في تحسين مزايا تتبع المؤشرات الصحية وإضافة مزايا جديدة باستمرار، ومن أحدث المزايا المُتوقع إضافتها إلى Galaxy Watch 7: مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، ولكن لا توجد معلومات تؤكد ذلك.

من ناحية أخرى، من المُتوقع أن يتضمن الإصدار الجديد من ساعة سامسونج العديد من المزايا الصحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى أن شركة سامسونج ذكرت في حدث Galaxy Unpacked في يناير أن تطبيق Samsung Health سيحصل على ترقيات في وقت لاحق من هذا العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

4- تتوفر بثلاثة إصدارات:

من المُتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Watch 7 بثلاثة إصدار، ومع أن أسماء هذه الإصدارات غير معروفة، ولكن من المُتوقع أن تكون: Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch 7 Classic، وإصدار Galaxy Watch Ultra المميز.

وفقًا لتقرير نُشر في موقع Wearable أكدت شركة سامسونج أنها تعمل على ساعات ذكية جديدة، موضحة أنها تسعى جاهدة لتلبية طلب المزايا المتقدمة من خلال إطلاق نماذج متميزة جديدة، ولم تقدم المزيد من المعلومات، ولكن من المُتوقع أن تحاول سامسونج التنافس مع آبل من خلال إطلاق إصدار متميز يتمتع بمزايا متقدمة مثل تلك المتوفرة في ساعة Apple Watch Ultra ويكون مُصممًا خصوصًا للمغامرات الخارجية.

هناك أيضًا بعض التقارير التي تفيد بأن واحدًا من هذه الإصدارات يمكن أن يحتوي على شاشة مستطيلة بدلًا من الشاشة الدائرية المتوفرة في جميع ساعات سامسونج الذكية، فقد أشار تقرير نُشر في موقع SamMobile إلى أن سامسونج ستُجري تغييرًا جذريًا في تصميم ساعتها الذكية، وتتخلى عن الشاشة الدائرية وتعود إلى الشاشة المستطيلة التي تشبه تصميم شاشة ساعة آبل (Apple Watch).

ثانيًا: متى ستُطلق سامسونج ساعة Galaxy Watch 7؟

تطلق شركة سامسونج الإصدارات الجديدة من ساعتها Galaxy Watch عادةً في شهر أغسطس، لذلك من المُتوقع أن تطلق Galaxy Watch 7 في شهر أغسطس القادم، بعد إعلانها في شهر يوليو في حدث Samsung Unpacked.