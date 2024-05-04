إنستاجرام تضيف ملصقات تفاعلية جديدة إلى القصص

أعلنت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام تحديثات جديدة لميزة القصص Stories، وتشمل طرقًا تفاعلية جديدة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات.

وتطلق المنصة على تلك الخيارات اسم الملصقات Stickers، وقد أضافت أربعة ملصقات جديدة إليها، ومنها ملصق ” الكشف Reveal” الذي يحجب محتوى القصص، ولا يعرضها للمتابعين إلا بعد إرسال رسالة خاصة إلى المستخدم الذي نشرها.

وصرح آدم موسيري، الرئيس التنفيذي للمنصة، بأن الرسائل المباشرة (DM) أصبحت جزءًا مهمًا، وتشكل مع القصص معظم نمو المنصة، مما يجعل استخدامها في عرض المحتوى تطورًا مهمًا.

ومن الملصقات الأخرى الجديدة ملصق “الإطارات Frames”، الذي يعمل بآلية تشبه آلية عمل الكاميرات الفورية القديمة، ولا تظهر الصور داخل الإطار إلا بعد هز الهاتف أثناء عرض القصة، وأما خيار “ملصقات الاقتطاع Cutouts” فهو يتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات ووضعها في القصص، كما أضافت المنصة ملصقًا آخر لإدماج المقاطع الصوتية المفضلة.

ويمكن استخدام تلك الملصقات الجديدة مع الملصقات الأخرى التقليدية، مثل الشروح التوضيحية والعد التنازلي والوقت والطقس والتبرع والروابط والأسئلة وغيرها.

وتأتي تلك التحديثات الجديدة في إطار جهود إنستاجرام لتعزيز المحتوى الأصلي وزيادة التفاعل بين المستخدمين عبر القصص التي تشهد انتشارًا واسعًا في المنصة.

وكانت إنستاجرام قد أعلنت حديثًا عزمها تعديل خوارزمية عرض المحتوى والترشيحات للمستخدمين، إذ تعتزم تقييد عرض المحتوى المعاد نشره في التوصيات، وتعزيز ظهور المحتوى الأصلي من الحسابات بغض النظر عن عدد المتابعين فيها.